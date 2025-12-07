ACON接棒AAA！舒華首擔主持人 13組表演嘉賓、直播平台看這邊

【緯來新聞網】延續「Asia Artist Awards」AAA頒獎盛典熱潮，「ACON 2025音樂節」於今日（7日）傍晚5時在高雄國家體育場正式開唱，13組表演嘉賓接力登台，帶來超過50首樂曲，整場演出預計進行約4小時，LINE TV等平台同步免費直播，觀眾可透過網路觀看完整內容。

ACON接棒AAA。（圖／資料照、翻攝IG）

AAA與ACON有何不同？昨日下午登場的「Asia Artist Awards」是韓國主辦的年度明星盛會，每年選在亞洲不同城市表彰傑出藝人，今年適逢10週年首度在台灣舉辦，不僅有紅毯與頒獎橋段，也安排多場演出。



而「ACON」音樂節則是特別為紀念AAA十周年所設，作為全新系列活動首次亮相。這場大型聯合演唱會於今日午後在同一場館舉行，邀請13組藝人與團體演出，預估歌曲總數超過50首，並對外開放購票入場。無法到場的粉絲也能透過LINE TV免費線上欣賞。



■ ACON活動資訊一覽

流程：13:30起觀眾可入場觀看彩排，正式演出將於17:00展開

地點：高雄國家體育場（世運主場館）



■ 直播與轉播平台

台灣電視頻道：三立都會台CH30晚間6時播出

線上觀看：LINE TV下午5時15分起直播，免費開放一般用戶收看

海外平台：包括Weverse、UNEXT、MeWatch、MyTV及TrueVisions Now等皆有轉播



■ 表演與主持陣容

「ACON 2025」邀來李濬榮擔任主持人，他同時也將以歌手身份演出。李伊庚則將首次在台獻唱抒情曲目。初次登台演出的新團體包含AHOF與NEXZ。

主持陣容共有4人，分別為演員李濬榮、(G)I-DLE成員葉舒華、CRAVITY的Allen及Kiiikiii的Sui，共同掌控全場氣氛；演出藝人名單則包括：NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、SB19、ATEEZ、WOODZ、YENA、QWER、CRAVITY、KISS OF LIFE、KiiiKiii、KickFlip與李伊庚。

