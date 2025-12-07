ACON登場！舒華水藍色禮服仙氣爆棚 台灣孩子CRAVITY Allen台語打招呼

【緯來新聞網】由南韓主辦的2025亞洲明星盛典（Asia Artist Awards, AAA）頒獎典禮6日於高雄世運主場館圓滿落幕，緊接著「ACON」演唱會於7日下午5時準時開場，延續韓流熱潮。人氣女團i-dlr台灣成員舒華首次擔任主持人，以一襲水藍色禮服登場，並把長髮盤起，顯得溫柔婉約。

舒華。（圖／讀者提供）

開場表演由新生代女團KiiiKiii成員SUI登場，她身穿猶如童話角色般的禮服亮相，以中文向現場觀眾親切問候。緊接著，男團CRAVITY成員Allen以藍色西裝帥氣現身，身為台灣孩子的他還用台語打招呼「大家好，我是馬蒔權，很高興跟大家見面」引起現場熱烈掌聲。



舒華則將長髮盤起，以迪士尼公主般的造型亮相，風格清新優雅。壓軸主持人、演員李濬榮也以中文介紹自己，展現親和力，四位主持人從舞台不同方位進場，正式為演唱會揭幕。

