ACON票房遇冷舒華主持仙氣飄飄秀美腿

韓國頒獎典禮AAA適逢10周年，7日在高雄世運主場館舉辦大型音樂祭「ACON 2025」，由女團i-dle成員舒華、男團Cravity成員Allen兩位台灣出身的孩子，搭配戲劇男神李濬榮和女團Kiiikiii成員Sui擔任主持人，不過票房粗估只賣出4成，儘管只開1、2樓，最貴票價僅台幣3588元，粉絲仍不買帳，直播中也能看出現場空位相當多。

昨晚演出陣容包括女團KISS OF LIFE、QWER、KiiiKiii；男團ATEEZ、CRAVITY、KickFlip、xikers、NEXZ、AHOF；個人歌手WOODZ（曹承衍）、YENA（崔叡娜），還有饒舌歌手ASH ISLAND、菲律賓天團SB19，以及李濬榮和李伊庚的特別舞台。

舒華第二次站上世運主持，以水藍色平口長裙亮相搭配公主頭現身，大秀白皙肌膚和一雙美腿，脖子上還掛著鑽石項鏈，一出場就讓台下驚呼聲連連。台裔美籍成員Allen則用台語加上自己的中文名打招呼，引起熱烈歡呼。