ACON音樂節接力登場！舒華首回家鄉主持 辣露美腿超仙

韓國音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）昨（6日）晚落幕，今天輪到「ACON 2025」音樂節接力在高雄世運主場館登場，也是i-dle台灣成員舒華首度在台主持大型典禮活動，今晚以平口長禮服大秀美腿的舒華優雅亮相，一喊「大家好，我是舒華」立刻引爆全場尖叫聲。

2台灣囝仔結伴主持！舒華：很悸動

AAA在10週年之際首度移師台灣舉行，除了有昨天的頒獎典禮，今還加碼舉辦了ACON 2025音樂節。典禮由i-dle人氣成員舒華、CRAVITY成員Allen兩位來自台灣的K-pop偶像，攜手李濬榮以及KiiiKiii的Sui一同主持，也是最近跨足主持界的舒華，首次在台主持大型典禮活動。

首次在台擔綱大型活動的舒華，坦言今天非常悸動，也準備好要跟粉絲一起享受今晚；也同樣來自台灣的CRAVITY成員Allen，則接地氣地撂台語說：「打給厚，挖系馬蒔權（本名），揪歡喜跟大家見面。」

AHOF打頭陣獻唱！中文甜喊我愛你

緊接著打頭陣登場的第一組偶像則是7月才出道的AHOF，該團其實也有一位台灣成員志恩（簡志恩），但他因為健康問題停工休養中，無緣隨團回家鄉登台，此外，加上中國籍成員張帥博日前臨時宣布將缺席活動，今天只剩7人登台。

不過此行首次在台灣演出的AHOF，依舊展現青春活力，除了特別學了中文「我愛你們」、「大家玩得開心嗎」等中文，車雄基還教現場觀眾一起唱新歌〈Pinocchio 〉副歌，氣氛超嗨。

主持人李濬榮也有特別舞台

今晚的演出除了主持陣容吸睛，還包括NEXZ、xikers、CRAVITY、KiiiKiii、KickFlip、SB19、AHOF、Ash Island、ATEEZ、WOODZ、崔叡娜YENA、KISS OF LIFE、QWER共13組歌手將輪番登場，預計帶來將近4小時、演唱逾50首的精彩表演。其中主持人李濬榮預計與昨晚在AAA獲獎的李伊庚，則預計加碼帶來特別演出。



