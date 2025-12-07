ACON驚見KISS OF LIFE突然少了她 粉絲驚慌問：人勒？

KISS OF LIFE演出時，僅剩下BELLE（左起）、JULIE、HANEUL上台。（摘自LINE TODAY）

韓國頒獎典禮AAA（ Asia Artist Awards）昨（7日）落幕，適逢10週年今（7日）也繼續在高雄國家體育館（世運主場館）舉辦大型音樂祭「ACON 2025」，不過輪到女團KISS OF LIFE表演時，竟「四缺一」少了泰籍成員Natty，讓粉絲焦急直呼「人勒？」

KISS OF LIFE今共表演〈Igloo〉、〈Lips Hips Kiss〉、〈Bad News〉、〈sticky〉、〈shhh〉共5首歌，包括與台下粉絲互動的聊天環節約20分鐘，但卻遲遲不見Natty的身影，明明下午綵排時還在，官方在演出前還貼出4人合照作為預告，怎料正式演出時，Natty竟沒有上台，對此，經紀公司目前也沒有發任何公告解釋原因。

ACON開始前官方還放出4人合照，但NATTY（左二）卻沒有出現在舞台上。（摘自官方X）

今晚演出陣容除了KISS OF LIFE外，還有女團QWER、KiiiKiii；男團ATEEZ、CRAVITY、KickFlip、xikers、NEXZ、AHOF；個人歌手WOODZ（曹承衍）、YENA（崔叡娜），還有饒舌歌手ASH ISLAND、菲律賓天團SB19，以及演員李濬榮和李伊庚的特別舞台。

