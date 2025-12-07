ACON／不爽被爆醜聞！李伊庚頒獎台詞惹議 不忍了突告白「我愛你」

記者林汝珊／高雄報導

年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，今舉行「ACON 2025」，由I-DLE台灣成員舒華與李濬榮、Kiiikiii的Sui、CRAVITY成員Allen共同主持。李伊庚也深情演出，並用中文高喊「我愛你」。

李伊庚近來爆出爭議，不過劇情一再反轉，讓不少人是滿頭問號。昨日李伊庚在頒獎舞台放話「一定會抓到造謠仔」，也因問候時，只點名哈哈及朱宇宰，獨漏劉在錫引起討論。

廣告 廣告

今他站上「ACON 2025」舞台，帶來〈Destiny〉、〈내가 그댈〉等歌曲，並高喊：「高雄，我愛你」，深情演唱也獲得一片好評。

李伊庚開唱，中文喊話：「高雄，我愛你」。（圖／STARNEWS提供）

三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。12月7日下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。

更多三立新聞網報導

ACON／奪新人獎！AHOF「中台2成員缺席」仍全開麥 台下嗨到炸

AAA典禮／朴寶劍坐不住！台下主動貼近林俊傑 網笑：是在告白吧

ACON／舒華「水藍深V短裙」美到發光合體「IU前男友」主持掀暴動

李安新片開拍前4週喊卡！「關鍵原因曝光」Netflix收購華納不忍全說了

