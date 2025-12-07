ACON／台灣囡仔來了！馬蒔權台味全開喊「打給厚」 合體舒華扛主持重任

記者王培驊／綜合報導

CRAVITY的台裔美籍成員ALLEN 馬蒔權（左）一登場就用台語和粉絲問候。（圖／STARNEWS提供）

2025 ACON音樂節今（7）日晚於高雄熱力登場，由(G)I-DLE成員舒華與歌手李濬榮攜手主持，氣勢開場讓現場氣氛瞬間升溫。今年卡司共集結ATEEZ、KISS OF LIFE、WOODZ等13組人氣歌手與團體，吸引大批粉絲湧入會場，三立都會台也同步進行全程直播，讓全台觀眾一起感受盛典魅力。

《ACON 2025》主持人馬蒔權（allen）。（圖／STARNEWS提供）

其中來自CRAVITY的台裔美籍成員ALLEN（馬蒔權）一登場就成為全場焦點，他先以中文、再以台語向台灣粉絲問候：「打給厚！我是馬蒔權，今天來到這裡真的很開心，不知道大家聽不聽得懂我說的台語。」親切又帶著家鄉味的開場立刻引爆粉絲尖叫。ALLEN在團內擔任主舞及Rapper，近年隨隊多次來台演出，總會以流利中文與台灣觀眾互動，被粉絲稱作「台灣囡仔」代表。

《ACON 2025》主持人馬蒔權（allen）。（圖／STARNEWS提供）

CRAVITY由STARSHIP娛樂於2020年推出，共有九名成員，包括八位韓籍成員與唯一台灣成員ALLEN，團體以強烈舞台魅力及青春活力吸引大量追隨者。今晚的演出中，CRAVITY也帶來多首強勢代表作，現場尖叫聲不斷，氣氛一路飆到最高點，為2025 ACON音樂節掀起熱烈高潮。

AAA頒獎典禮，台灣方面由三立電視（SET）取得有線電視獨家轉播權，三立都會台（CH30）將完整呈現盛典內容。今（7）日下午6點則帶來「ACON 2025」，讓無法到場的粉絲也能透過電視同步感受年度盛事魅力。

