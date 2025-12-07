ACON／奪新人獎！AHOF「中台2成員缺席」仍全開麥 台下嗨到炸

記者林汝珊／高雄報導

AHOF打頭陣，擔任第一組表演藝人。（圖／STARNEWS提供）

年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，今舉行「ACON 2025」，由I-DLE台灣成員舒華與李濬榮、Kiiikiii的Sui、CRAVITY成員Allen共同主持。首組歌手由AHOF打頭陣開唱。

AHOF獲得「最佳年度新人獎」。（圖／STARNEWS提供）

AHOF在昨日頒獎典禮中獲得「最佳年度新人獎」，今日也打頭陣於「ACON 2025」音樂節演出，一連帶來〈Rendezvous〉、〈파랑 학교, 초록 잔디, 빨간 운동화〉等歌曲，展現清新活力。

AHOF賣力開唱。（圖／STARNEWS提供）

不過9人編制的團體，因台灣成員簡志恩因健康因素正在休養，預計明年1月才恢復活動；中國籍成員張帥博則在3日被公司公告因行程無法來台，兩人皆缺席無緣參與此次舞台，相當可惜。

