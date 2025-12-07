ACON／才與林俊傑合唱獲好評！WOODZ再飆中文「標準發音」網嚇傻

記者林汝珊／高雄報導

韓國饒舌歌手 WOODZ（曹承衍）在ACON音樂節（Acon 2025）表演。（圖／STARNEWS提供）

年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦。今舉行「ACON 2025」，由I-DLE台灣成員舒華與李濬榮、Kiiikiii的Sui、CRAVITY成員Allen共同主持。昨天才與林俊傑合唱獲得好評的WOODZ，今日再度中文連發，標準發音讓人驚艷。

WOODZ演唱《背對背擁抱》融化全場。（圖／STARNEWS提供）

WOODZ（曹承衍）昨日典禮中，與林俊傑一同合唱《背對背擁抱》本就實力超強的他，加上標準中文發音，獲得超高好評。今「ACON 2025」中，他一連帶來多首歌曲，在演唱到經典〈Drowning〉更是全場大合唱，相當感動。

WOODZ中文互動，超帥。（圖／STARNEWS提供）

WOODZ也特地說中文，表示雖然還不太會，但會努力讓大家聽清楚，立刻切換中文表示：「我知道誰知道我，誰不知道我，今天我唱歌，我們一起玩，一起學一下」、「你們吃飯了嗎，我也還沒吃飯，這個（演出）以後才吃飯」，流利中文再度讓大家驚艷。

三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。12月7日下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。

