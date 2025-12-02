ACON 2025音樂節12/7登場！舒華、ATEEZ、SB19、KISS OF LIFE…接力AAA 完整卡司、直播平台、彩排入場時間一次看

Yahoo奇摩娛樂新聞

韓國每年年底都會舉辦盛大的頒獎典禮，其中由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA）今年邁入10週年，將首度前進台灣，12/6在高雄世運主場館舉辦（AAA華麗卡司一次看）。此外，12/7也因應十週年舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，由葉舒華、李濬榮、Sui、Allen擔任主持人，表演卡司包括SB19、KiiiKiii、KickFlip、CRAVITY、xikers、NEXZ、YENA、KISS OF LIFE、QWER、AHOF、ASH ISLAND、ATEEZ、WOODZ共13組藝人接力帶來約210分鐘的演出，演唱會門票9/11開放三星保留席次，9/13於ibon售票系統全面開賣！消息一出K-POP粉絲紛紛引頸期盼，希望自己喜歡的偶像能來到台灣參與盛會，也於 11 月 24 日確認將由三立都會台完整播出盛典，敬請鎖定！ACON 2025 音樂節時間地點、主持人、表演卡司、票價座位、彩排入場時間不斷更新！

AAA頒獎典禮完整卡司、票價座位、搶票攻略懶人包！

ACON 2025｜時間地點

  • 典禮日期：2025/12/07（日）17:00

  • 典禮地點：高雄世運主場館

  • AAA官網Instagram

ACON 2025｜直播平台

ACON 2025｜入場時間、服務櫃檯時間

【入場時間】

  • 彩排觀眾進場：13:30

  • 彩排開始：15:00

  • 正式演出觀眾進場：16:00

  • 演出正式開始：17:00

【服務櫃檯時間】

  • ibon票務櫃檯：12:00~17:00

  • WILL CALL票務櫃檯：12:00~17:00

  • 服務台：12:00~17:00

  • 福利兌換攤位：12:00~17:00

  • 寄物帳篷：12:00~21:00

  • 醫護站：12:00起

  • 接駁車（往）：12:00~17:00

  • 接駁車（返）：20:00~21:30

ACON 2025｜舞台亮點

  • 主持人李濬榮特別舞台

  • 演員李伊庚特別演出

  • 在台首次演出：AHOF、NEXZ

  • 全陣容名單：YENA、KISS OF LIFE、QWER、AHOF、ASH ISLAND、ATEEZ、WOODZ、SB19、KiiiKiii、KickFlip、CRAVITY、xikers、NEXZ

ACON 2025｜粉絲福利抽獎

  • 簽名海報（365名）

  • 簽名拍立得（146名）

注意事項：

  1. 在11/17（一）23:59 前購買之有效票券才有抽獎資格。

  2. 所有購票觀眾均有抽獎資格。

  3. 福利抽獎將由系统抽出，結果將於11/24（一）於AAA 2025粉絲專頁上公布。

  4. 海報與拍立得將以團體內各成員為單位進行，並以隨機方式發放。

  5. 主辦單位保留更改、終止本活動之權利及最終解釋權。

ACON 2025｜交通專車

  • 售票時間：2025/10/03（五）12:00

  • 售票連結：ibon網站

  • 全路線同時開賣，上車採不對號入座，每筆限購4張售完為止。

  • 僅販售回程（高雄出發）專車。

ACON 2025｜票價、座位圖

  • 票價：NT$ 3,588 / 2,588 / 1,588 / 1,088 / 888 / 1,288（身障優惠票）

  • 座位圖：

ACON 2025 音樂節座位圖（圖／aaa2025_10th IG）
ACON 2025 音樂節座位圖（圖／aaa2025_10th IG）

【視線遮蔽區說明】

  • 部分座位視線可能因舞台設備略受影響：
    特區FW1, FW3, FE1, FE3
    一樓看台B01, D04, E16, I01
    二樓看台B04, C13, C25, G15, G27

  • 因四面台舞台結構設計，可能無法完整看到舞台中央：
    一樓看台B02, C01, C11, D03, F01, G01, G13, H03, V02, V11, V12
    二樓看台B05, B06, B08, C12, D05, D06, D08, D09, E33, F04, F05, F07, G14, H04, H05, H07, H08

  • 下列區域為視線不良區，需等舞台搭建後視情況開放：
    一樓看台B03, V01, D01, D02, F02, F03, H01, H02,
    二樓看台B07, D07, F06, H06

  • 請注意一樓看台區域第1排及二樓看台區第1排、5排座位前方皆有欄杆或座位指示牌（場館固定之安全設施及標示），欄杆後方的1-2排可能會有部分視線受阻情況。

ACON 2025｜主持人

  • 演員 李濬榮

  • i-dle 葉舒華

  • Cravity Allen

  • Kiiikiii Sui

ACON 2025 主持人由李濬榮、葉舒華、Allen、Sui擔任。（圖／aaa2025_10th IG）
ACON 2025 主持人由李濬榮、葉舒華、Allen、Sui擔任。（圖／aaa2025_10th IG）

ACON 2025 音樂節｜表演藝人

  • 第二波卡司：YENA、KISS OF LIFE、QWER、AHOF、ASH ISLAND、ATEEZ、WOODZ

ACON音樂節出席藝人AHOF、ASH ISLAND、ATEEZ、WOODZ。（圖／aaa2025_10th IG）
ACON音樂節出席藝人AHOF、ASH ISLAND、ATEEZ、WOODZ。（圖／aaa2025_10th IG）
ACON音樂節出席藝人YENA、KISS OF LIFE、QWER。（圖／aaa2025_10th IG）
ACON音樂節出席藝人YENA、KISS OF LIFE、QWER。（圖／aaa2025_10th IG）

  • 第一波卡司：SB19、KiiiKiii、KickFlip、CRAVITY、xikers、NEXZ

ACON 2025出席藝人。（圖／aaa2025_10th IG）
ACON 2025出席藝人。（圖／aaa2025_10th IG）
ACON 2025出席藝人CRAVITY、xikers、NEXZ。（圖／aaa2025_10th IG）
ACON 2025出席藝人CRAVITY、xikers、NEXZ。（圖／aaa2025_10th IG）

ACON 2025｜售票時間

【三星星粉獨享｜保留席次專區】

  • 售票時間：2025/09/11（四）07:00～23:59

  • 購票連結：ibon售票系統

  • 預購階段僅提供特定或優先購買之服務，不保證序號或座位排號一定優於正式開賣。

【 正式開賣】

