ACON 2025音樂節12/7登場！舒華、ATEEZ、YENA、KISS OF LIFE…接力AAA 完整卡司、返鄉專車一次看
韓國每年年底都會舉辦盛大的頒獎典禮，其中由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA）今年邁入10週年，將首度前進台灣，12/6在高雄世運主場館舉辦（AAA華麗卡司一次看）。此外，12/7也因應十週年舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，由葉舒華、李濬榮、Sui、Allen擔任主持人，表演卡司包括SB19、KiiiKiii、KickFlip、CRAVITY、xikers、NEXZ、YENA、KISS OF LIFE、QWER、AHOF、ASH ISLAND、ATEEZ、WOODZ共13組藝人接力帶來約210分鐘的演出，演唱會門票9/11開放三星保留席次，9/13於ibon售票系統全面開賣！消息一出K-POP粉絲紛紛引頸期盼，希望自己喜歡的偶像能來到台灣參與盛會！ACON 2025 音樂節時間地點、主持人、表演卡司、票價座位、售票時間不斷更新！
ACON 2025 音樂節｜時間地點
典禮日期：2025/12/07（日）17:00
典禮地點：高雄世運主場館
台灣主辦單位：D.SHOW Taiwan
AAA頒獎典禮｜粉絲福利抽獎
簽名海報（365名）
簽名拍立得（146名）
注意事項：
在11/17（一）23:59 前購買之有效票券才有抽獎資格。
所有購票觀眾均有抽獎資格。
福利抽獎將由系统抽出，結果將於11/24（一）於AAA 2025粉絲專頁上公布。
海報與拍立得將以團體內各成員為單位進行，並以隨機方式發放。
主辦單位保留更改、終止本活動之權利及最終解釋權。
ACON 2025 音樂節｜交通專車
售票時間：2025/10/03（五）12:00
售票連結：ibon網站
全路線同時開賣，上車採不對號入座，每筆限購4張售完為止。
僅販售回程（高雄出發）專車。
ACON 2025 音樂節｜售票時間
【三星星粉獨享｜保留席次專區】
售票時間：2025/09/11（四）07:00～23:59
購票連結：ibon售票系統
預購階段僅提供特定或優先購買之服務，不保證序號或座位排號一定優於正式開賣。
【 正式開賣】
售票時間：2025/09/13（六）15:00
購票連結：ibon售票系統
ACON 2025 音樂節｜票價、座位圖
票價：NT$ 3,588 / 2,588 / 1,588 / 1,088 / 888 / 1,288（身障優惠票）
座位圖：
【視線遮蔽區說明】
部分座位視線可能因舞台設備略受影響：
特區FW1, FW3, FE1, FE3
一樓看台B01, D04, E16, I01
二樓看台B04, C13, C25, G15, G27
因四面台舞台結構設計，可能無法完整看到舞台中央：
一樓看台B02, C01, C11, D03, F01, G01, G13, H03, V02, V11, V12
二樓看台B05, B06, B08, C12, D05, D06, D08, D09, E33, F04, F05, F07, G14, H04, H05, H07, H08
下列區域為視線不良區，需等舞台搭建後視情況開放：
一樓看台B03, V01, D01, D02, F02, F03, H01, H02,
二樓看台B07, D07, F06, H06
請注意一樓看台區域第1排及二樓看台區第1排、5排座位前方皆有欄杆或座位指示牌（場館固定之安全設施及標示），欄杆後方的1-2排可能會有部分視線受阻情況。
ACON 2025 音樂節｜主持人
演員 李濬榮
i-dle 葉舒華
Cravity Allen
Kiiikiii Sui
ACON 2025 音樂節｜表演藝人
第二波卡司：YENA、KISS OF LIFE、QWER、AHOF、ASH ISLAND、ATEEZ、WOODZ
第一波卡司：SB19、KiiiKiii、KickFlip、CRAVITY、xikers、NEXZ
AAA頒獎典禮／ACON 2025 音樂節｜票價座位公布時間
2025/09/01（一）座位圖公開
2025/09/06（六）AAA門票啟售
2025/09/13（六）ACON門票啟售
⭐AAA頒獎典禮全陣容公開！LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、IU、朴寶劍…等40組韓星登台
⭐ibon搶票攻略！事前準備、購票SOP、注意事項懶人包
⭐interpark Global搶票攻略！事前準備、購票SOP、注意事項懶人包
💠更多演唱會懶人包：
● BLACKPINK演唱會：10/18、10/19 高雄世運主場館開唱
● Super Junior演唱會：11/15、16大巨蛋、2026/1/24高雄巨蛋開唱
● TWICE演唱會：11/22 高雄世運主場館開唱
● NCT DREAM演唱會：12/6 台北大巨蛋開唱
