ACON／Natty世運彩排還在「演出卻突消失」！公司發聲揭狀況：突發心悸

女團「 KISS OF LIFE 」在ACON音樂節表演時，少了一位成員。（圖／STARNEWS提供）

南韓人氣女團 KISS OF LIFE 昨（7）日在高雄登場的「2025 ACON 音樂節」帶來多首熱門歌曲，包括〈Igloo〉、〈Lips Hips Kiss〉、〈Bad News〉、〈sticky〉與〈shhh〉，現場氣氛原本十分火熱。然而歌迷卻在演出進行到一半時發現隊內泰籍成員 NATTY 突然消失，雖然她在彩排時仍被粉絲目擊，但正式演出時卻完全沒有現身，在場觀眾瞬間議論四起。

KISS OF LIFE泰籍成員NATTY原先彩排時還在，正式演出時卻未出現。（圖／STARNEWS提供）

KISS OF LIFE 其餘三名成員雖然依舊完成演出，並在 talking 環節向觀眾致意、互動，甚至開玩笑問歌迷是否覺得愈來愈「sticky」，但過程中始終沒有提到 NATTY 的去向，也沒有任何替補安排，讓不少粉絲在台下焦急查找資訊卻完全找不到。演出結束後，社群上瞬間被討論灌爆，不少人留言直喊「協尋 NATTY」、「彩排明明有看到她，怎麼正式沒上」、「嚇到以為出事」、「一直等她結果一句說明都沒有」。

女團「KISS OF LIFE」在ACON音樂節表演時，少了一位成員。（圖／STARNEWS提供）

對於 NATTY 的突然缺席，所屬 S2 娛樂發出聲明表示，她在舞台後台待命時突然出現胸口劇烈悸動與過度換氣症狀，情況發生得非常突然，必須立即處理，因此臨時決定讓她退下休息，無法參與這場演出。經紀公司也道歉表示，由於狀況在上台前一刻才出現，未能提前告知粉絲，對造成大家擔心深感抱歉。

KISS OF LIFE所屬經紀公司發出聲明解釋NATTY缺席原因。（圖／翻攝自KISS OF LIFE官網）

公司進一步透露，NATTY 目前症狀已穩定，正在休息中，後續行程將視她的恢復狀況再行安排，強調會以藝人的健康與安全作為最優先考量，全力協助她接受足夠的治療與調養。

KISS OF LIFE泰籍成員NATTY原先彩排時還在，正式演出時卻未出現。（圖／STARNEWS提供）

