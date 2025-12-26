AcQUA把還沒完成心願說給粉絲聽 高雄雲林演唱有驚喜
【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】歲末年終，男團AcQUA源少年以「Soothe時氛聖誕摯友大使」身分出席品牌 Soothe時氛 x AcQUA源少年「聖誕特別陪伴場」，台北天母 SOGO 百貨與粉絲共度一段感恩回饋的時光。活動自傍晚六點一路陪伴到晚間將近十點，近百位粉絲在香氣與燈光交織的空間裡，慢慢放下年末的情緒。這場相聚以陪伴為核心，讓大家在沒有壓力的狀態下見面，也一起替這一年畫下溫暖註解。隊長莑茗分享，陪伴其實不需要轟轟烈烈，「有時候只是你在，我也在，那種被理解、被接住的感覺，就是陪伴。」在節日氛圍中，團員與粉絲感受到彼此靜靜存在的重量，而這份陪伴也將一路延續到跨年夜，AcQUA源少年接下來將連續趕場兩場跨年，分別前往高雄與雲林迎接新的一年，其中高雄舞台將攜手鼓鼓（呂思緯）帶來獨家合作；至於雲林場是否藏有驚喜，團員們則默契十足地賣關子，笑說：「現場見！」
▲AcQUA源少年化身香氛品牌「聖誕摯友」成員黃莑茗 （Soothe時氛提供）
在熱情期待中登場的「許願樹」環節立刻成為全場焦點，粉絲們寫下心願親手交給團員，有人點名全員跳爆紅撒嬌舞，有人敲碗秉諭和成員來場親密互動，團員們來者不拒、現場完成，笑聲與尖叫聲不斷，氣氛熱烈。聖誕交換禮物話題也讓現場變成爆料大會，莑茗笑說自己送禮太實用，最難忘抽到鴨子造型睡衣的震撼；秉諭偏好香氛與擴香，覺得味道能默默陪伴；貢丸直言最怕沒用的小東西，佾暘則笑說零食和實用小物最保險。從趣味互動到真情交流，舞台與觀眾間的距離悄悄拉近，就像好友聊天，留下滿滿心意。弘道活動後也暖心表示：「真的很愛海星們，一整年以來的等待、支持，還有從不缺席的陪伴，這一年我能出現的時間不多，只有暑假、寒假，但你們還是願意等我回來，那種被相信、被珍惜的感覺，讓我覺得自己很幸運，也提醒我為什麼要繼續努力。」 。
回顧這一年，源少年坦言，許多重要時刻都是在粉絲的陪伴下走過來的。貢丸分享，有時也會懷疑自己做得夠不夠好，但只要站上舞台看到熟悉的臉、留言與燈牌，心裡就會突然安定下來，「那一刻會覺得，我不是一個人。」秉諭也感性表示，能在年末透過這樣一場陪伴場，把心裡的謝謝好好說出口，是一件很重要的事，「是你們讓我有繼續前進的勇氣，明年也一起吧。」談到這一年還沒完成的目標，團員們也誠實分享，無論是把更多時間留給創作、回到初心專注舞台，或是在不同人生階段累積新的體驗，這些未完成的心願並不是遺憾，而是因為一路有海星陪伴，才敢繼續往前的理由。也因此，在這個時間點舉辦一場「聖誕特別陪伴場」再合適不過，感謝海星們又陪伴了他們一年。
▲AcQUA源少年化身香氛品牌「聖誕摯友」成員須弘道 （Soothe時氛提供）
在這場年末相聚裡，陪伴不只停留在言語。品牌特別準備羊毛質感、由成員親筆署名的圍巾作為聖誕禮物，源少年也親手替粉絲一一圍上，把祝福與溫度留在彼此的身邊，成為整晚最安靜、卻也最動人的畫面。談到接下來的跨年行程，團員們分享即將趕場高雄與雲林兩地，迎接新的一年。2026 高雄跨年「雄嗨趴」，AcQUA源少年將聯手出道 16 年、全能唱跳歌手鼓鼓（呂思緯）帶來獨家合作，預計呈現跨世代的活力舞台；至於雲林場，團員們則笑說先賣個關子，「現場見！」而談到 2026 的新年希望，源少年也直言，希望繼續把心放在作品與舞台上，在一次次相遇裡累積更多值得被記住的瞬間，也期待未來每一個重要時刻，都能有海星一起見證、一起陪伴。
AcQUA源少年
感謝歌迷一路支持！
