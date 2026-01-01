AcQUA源少年全員合體 跨年雙城開唱

記者王丹荷／綜合報導

男團AcQUA源少年首度於跨年夜接力登上雲林、高雄雙城舞台演出，以滿滿能量陪伴粉絲倒數迎接嶄新2026年。出道3年來歷經成員當兵、美國留學等階段性變動，今年終於再度以全員之姿重返跨年舞台，成員們感性表示：「有一種『我們的愛又一起了』的感覺，雖然平常各自忙不同的事情，但只要5個人站在同一個舞台上，那份默契跟安全感馬上就回來了。」

針對兩地跨年演出，AcQUA源少年特別為不同城市量身打造截然不同的舞台內容，無論曲目編排、演出節奏到整體舞台呈現皆有所區隔，期望讓各地觀眾都能感受到獨一無二的跨年演出體驗。在「雲林 Light Up 跨年晚會」中，成員們以全新組曲與重新編排的舞蹈內容亮相，特別融入異國元素的舞曲風格，演出中特別設計李秉諭的「空中飛人」橋段，在組曲銜接段落時飛越團內身高最高的須弘道，瞬間點燃全場氣氛。

廣告 廣告

高雄場演出AcQUA源少年與大前輩陳漢典、鼓鼓共譜一連串驚喜合作舞台，表演尾聲更特別加入每位藝人的樂器才藝展示，由林毓家以充滿節奏感的BeatBox開場，完美帶出每位成員的solo環節；接著，黃莑茗以強勁的電吉他展現爆發力，李秉諭的小提琴音色穿透人心；須弘道的Keyboard優美流暢，而盧佾暘苦練的爵士鼓，在跨年夜與前輩鼓鼓同台飆奏，節奏磅礴有力。

談到此次與前輩們的合作，成員們也分享排練過程收穫良多，直言前輩們的舞台經驗相當紮實，無論在走位、節奏掌握或臨場反應上，都讓他們學習到許多寶貴經驗；同時，前輩們在排練時也不吝給予鼓勵與建議，讓整個合作過程氛圍輕鬆愉快。提到樂器演奏環節，成員更笑說：「要在有限的排練時間內，把樂器和舞台表演結合好真的滿有挑戰性，但也因為這樣，大家私下都練得滿兇的。」

此外，為了讓整體演出更加完整，黃莑茗與須弘道也特別為粉絲準備新年驚喜，挑戰舞蹈小分隊 R.Y.G. 的〈Disco Night〉。莑茗分享，準備過程中花了不少時間抓節奏、記舞步，但也因此學到很多，希望能讓大家看到他們勇於嘗試、突破自我的不同面貌。

從5年前仍帶著青澀與懵懂站上選秀舞台的少年，到如今已正式出道3年的團體，跨年演出無論是在雲林或高雄，AcQUA源少年皆展現出更多元且成熟的舞台面向，也逐漸展現出鮮明且獨樹一幟的個人特色；迎接新的一年到來，AcQUA源少年也向一路以來支持他們的「海星們」真誠喊話：「謝謝你們願意一直陪在我們身邊，不管是在舞台上、螢幕前，或是在生活裡的某個角落想到我們。希望在2026年，我們的音樂和表演，能繼續陪你們走過更多重要的時刻。」

AcQUA源少年跨年夜雲林、高雄雙城接力開唱。（皇丞國際公關顧問有限公司提供）

AcQUA源少年攜手陳漢典（右3）、鼓鼓（右4）驚喜合作（年代電視台提供）