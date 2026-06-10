AcQUA源少年大搞神祕社群實驗 吃4次零蛋集體崩潰內幕曝光！
「AcQUA源少年」睽違兩年半，即將推出全新熱血搖滾單曲〈猜你喜歡〉。近日官方釋出最新宣傳照，AcQUA源少年撕掉過往的稚嫩標籤，大膽挑戰極具質感的「新英倫龐克搖滾風」，以視覺的全面升級，向外界宣告他們在音樂與形象上的雙重蛻變。
AcQUA源少年在作品發想初期玩了一場大膽的社群實驗—「隨機連線掛網」神祕企劃。成員們把自己當成測試演算法的白老鼠，不看系統預設好的推薦，要在隨機的數位世界裡碰運氣。企劃執行時，4位成員化身「同居室友」，把公司角落布置成溫馨客廳，並在 Threads 上發布「寫歌遇到瓶頸，有人要來幫忙嗎」等貼文，嘗試將網友吸引進線上會議室交流。
沒想到，團員們接連發布了4、5次文章，卻面臨「零人加入」的窘境，企劃差點胎死腹中。正當大家陷入瓶頸、懷疑自己是不是被降流量時，隨著調整發文策略，終於成功破解密碼、觸發演算法！慢慢地，開始有越來越多人隨機加入會議室，，這段從「被演算法遺忘」到「與陌生人產生真實連結」的逆襲奇遇，不僅讓團員們深刻體會到數位時代的魔幻，更意外為此次的新作品注入了最真實、最意想不到的創作靈感。
成員們沿途採集了最真實的感動、汗水與友情碎片，內化為作品的靈感來源，全成員分工共創完成這首屬於他們的作品：黃莑茗主導音樂核心，將最純粹的「AcQUA式青春熱血」注入流行搖滾的直球旋律中，李秉諭與 HRC Dance Studio 共同為歌曲編排舞蹈，盧佾暘展現繪畫才華，為團員打造專屬的形象 IP，而兼具演員身份的林毓家，則為社群實驗設計連線腳本，用影像與社群的專屬語法，串連起作品線上與線下的情感脈絡。
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