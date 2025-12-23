AcQUA源少年弘道謝粉絲等候 貢丸感性告白：我不是一個人

AcQUA源少年代言氣氛。（Soothe時氛提供）

AcQUA源少年以「Soothe時氛聖誕摯友大使」身分出席品牌 Soothe時氛 x AcQUA源少年「聖誕特別陪伴場」，於台北天母 SOGO 百貨與粉絲共度一段感恩回饋的時光。隊長莑茗分享，陪伴其實不需要轟轟烈烈，「有時候只是你在，我也在，那種被理解、被接住的感覺，就是陪伴。」

在節日氛圍中，團員與粉絲感受到彼此靜靜存在的重量，而這份陪伴也將一路延續到跨年夜，AcQUA源少年接下來將連續趕場兩場跨年，分別前往高雄與雲林迎接新的一年，其中高雄舞台將攜手鼓鼓（呂思緯）帶來獨家合作；至於雲林場是否藏有驚喜，團員們則默契十足地賣關子，笑說：「現場見！」

在熱情期待中登場的「許願樹」環節立刻成為全場焦點，提到聖誕交換禮物話題，莑茗笑說自己送禮太實用，最難忘抽到鴨子造型睡衣的震撼；秉諭偏好香氛與擴香，覺得味道能默默陪伴；最怕沒用的小東西，佾暘則笑說零食和實用小物最保險。

弘道活動後也暖心表示：「真的很愛海星們，一整年以來的等待、支持，還有從不缺席的陪伴，這一年我能出現的時間不多，只有暑假、寒假，但你們還是願意等我回來，那種被相信、被珍惜的感覺，讓我覺得自己很幸運，也提醒我為什麼要繼續努力。」

回顧這一年，源少年坦言，許多重要時刻都是在粉絲的陪伴下走過來的。貢丸分享，有時也會懷疑自己做得夠不夠好，但只要站上舞台看到熟悉的臉、留言與燈牌，心裡就會突然安定下來，「那一刻會覺得，我不是一個人。」秉諭也感性表示，能在年末透過這樣一場陪伴場，把心裡的謝謝好好說出口，是一件很重要的事，「是你們讓我有繼續前進的勇氣，明年也一起吧。」

談到這一年還沒完成的目標，團員們也誠實分享，無論是把更多時間留給創作、回到初心專注舞台，或是在不同人生階段累積新的體驗，這些未完成的心願並不是遺憾，而是因為一路有海星陪伴，才敢繼續往前的理由。也因此，在這個時間點舉辦一場「聖誕特別陪伴場」再合適不過，感謝海星們又陪伴了他們一年。

