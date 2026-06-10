AcQUA源少年推全新單曲 企劃神祕社群實驗

記者王丹荷／綜合報導

男團「AcQUA源少年」暌違2年半，即將推出全新熱血單曲〈猜你喜歡〉，首度挑戰流行搖滾曲風；最新釋出的宣傳照中，他們撕掉過往的稚嫩標籤，大膽挑戰極具質感的「新英倫龐克搖滾風，既有搖滾樂隊的硬派粗獷，又不失少年特有的精緻時髦，以視覺的全面升級，向外界宣告他們在音樂與形象上的雙重蛻變。

在沉澱蓄力的期間，成員們於音樂、舞蹈、設計及企劃等領域深耕修練、全面提升自我，此張單曲正是他們能量總爆發的蛻變之作。〈猜你喜歡〉靈感來源於數位時代的「演算法」，雖然現代人情誼的連結常基於大數據推薦，但歌曲實為一封寫給「關係」的極致情書，想透過作品傳達：「現代關係的開端或許源自演算法的推播，但人與人之間互動的溫度與真實重量，是任何冷冰冰的科技都無法取代的。」

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為呼應這個概念，AcQUA源少年在作品發想初期玩了場超大膽的社群實驗「隨機連線掛網」神祕企劃。成員們把自己當成測試演算法的白老鼠，不看系統預設好的推薦，要在隨機的數位世界裡碰運氣。企劃執行時，4位成員化身「同居室友」在Threads上發布「寫歌遇到瓶頸，有人要來幫忙嗎」等直白觸及路人的關鍵字貼文，嘗試將網友吸引進線上會議室交流。

沒想到，現實卻骨感得讓團員集體崩潰。起初，團員們接連發布了4、5次文章，卻面臨「零人加入」的尷尬窘境。正當大家陷入瓶頸、懷疑自己是不是被降流量時，隨著調整發文策略，終於成功破解密碼、觸發演算法，開始有愈來愈多素不相識的路人隨機加入會議室。這段從「被演算法遺忘」到「與陌生人產生真實連結」的逆襲奇遇，不僅讓團員們深刻體會到數位時代的魔幻，更意外為此次的新作品注入最真實、最意想不到的創作靈感。

AcQUA源少年推出新歌〈猜你喜歡〉。（種子音樂提供）

AcQUA源少年驚喜回歸宣告音樂視覺雙重蛻變。（種子音樂提供）