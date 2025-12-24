AcQUA源少年林毓家《恨女的逆襲》暴瘦9公斤 林怡婷苦練拳邊哭邊打到下課

林怡婷（左）和林毓家在《恨女的逆襲》中飾演師兄師妹。（華映娛樂提供）

第 62 屆金馬獎最佳動作設計得主《恨女的逆襲》定檔 2026 年 1 月 16 日上映。這部由何平監製、李宜珊執導的作品，硬是把一群拳擊小白磨成了職業級選手。女主角林怡婷在長達半年的海選與十堂高壓拳擊課中，因為進度跟不上而天天崩潰，她常因自責學習慢而崩潰大哭：「我常打電話給朋友大哭，教練也嚇到，但我就是邊哭邊打到下課。」

林怡婷甚至得一邊忍受舊傷痛到無法入眠的煎熬，她回憶自己舊傷：「最嚴重時躺在床上怎麼調都痛，但想到劇組付出的心力，我告訴自己不能讓大家失望。」

不過，林怡婷這種極限狀態反而讓她在與蔡振南、王彩樺、游安順等老戲骨對戲時，激發出更真實的張力。在一場對媽媽的獨白戲中，她即興加了一句「我希望你能快樂」，真情流露讓導演李宜珊在鏡頭後哭到不能自己，甚至被迫停拍20分鐘平復情緒。

林怡婷（左）在《恨女的逆襲》中有多場與蔡振南的精彩對戲。（華映娛樂提供）

而為了追求視覺上的真實與專業，男子團體「AcQUA源少年」成員林毓林毓家為了更貼合選手體態，不僅瘋狂減重 9 公斤，也因舊傷，導致練習兩個月的右撇子打法必須全部砍掉重練，改成左手出拳，一步一腳印堆疊出拳擊手的架勢。

黃惟則是徹底毀掉原本芭蕾舞者的優雅氣息，為了增重 8 公斤，竟然把雞胸肉和優格打成汁強行灌入體內，還把私底下的扯鈴才藝融入角色，打破世俗框架。曾皓澤則是在枯燥的移地訓練中打到肋骨受傷，卻因怕落後進度而感到痛苦，上場前還得與林毓家瘋狂臥推，只為了讓胸肌在鏡頭前更有氣勢。

林怡婷（左起）、黃惟、曾皓澤、林毓家在《恨女的逆襲》中皆是蔡振南所教的拳擊學生。（華映娛樂提供）

這場長達一年的魔鬼訓練，將這群年輕演員從迷惘的個體鍛造成擁有革命情感的「拳擊隊」。《恨女的逆襲》不只是一部關於自我救贖的電影，更紀錄了這四位演員從迷惘到堅定的成長歷程。

