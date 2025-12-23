AcQUA源少年跨年連趕兩場 高雄合體鼓鼓獻獨家合作

男團AcQUA源少年近期以摯友大使身分出席香氛品牌活動，陪粉絲們共度感恩回饋時光。而他們今年將一連登上高雄與雲林的跨年舞台，還會在高雄攜手鼓鼓（呂思緯）帶來獨家合作，令粉絲們相當期待。

男團 AcQUA 源少年近期以摯友大使身分出席香氛品牌活動，陪粉絲們共度感恩回饋時光。 （圖／ Soothe 時氛 提供）

隊長黃莑茗感性分享，陪伴其實不需要轟轟烈烈，「有時候只是你在，我也在，那種被理解、被接住的感覺，就是陪伴。」談及接下來的跨年夜，AcQUA將連趕兩場跨年，分別前往高雄與雲林迎接新的一年，其中高雄舞台將攜手鼓鼓帶來獨家合作，至於雲林場是否藏有驚喜，團員們則賣關子笑說：「現場見！」

而在活動上，聖誕交換禮物話題也變成爆料大會，黃莑茗笑說，自己送禮太實用，最難忘抽到鴨子造型睡衣的震撼；李秉諭偏好香氛與擴香，覺得味道能默默陪伴，佾暘則笑說零食和實用小物最保險。

AcQUA 源少年跨年將連趕兩場演出。 （圖／ Soothe 時氛 提供）

須弘道則在活動後暖心表示：「真的很愛海星們，一整年以來的等待、支持，還有從不缺席的陪伴，這一年我能出現的時間不多，只有暑假、寒假，但你們還是願意等我回來，那種被相信、被珍惜的感覺，讓我覺得自己很幸運，也提醒我為什麼要繼續努力。」貢丸分享，有時也會懷疑自己做得夠不夠好，但只要站上舞台看到熟悉的臉、留言與燈牌，心裡就會突然安定下來，「那一刻會覺得，我不是一個人。」

而談到 2026 的新年希望，AcQUA直言，希望繼續把心放在作品與舞台上，在一次次相遇裡累積更多值得被記住的瞬間，也期待未來每一個重要時刻，都能有海星一起見證、一起陪伴。

