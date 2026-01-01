AcQUA 源少年跨年合體 李秉諭當「空中飛人」驚呆全場

AcQUA 源少年演出服裝帥氣。（種子音樂提供）

潛力超能量男團AcQUA 源少年於歲末年終再度點燃舞台熱力，首度於跨年夜接力登上雲林、高雄雙城舞台演出，以滿滿能量陪伴粉絲倒數迎接嶄新 2026年。

AcQUA 源少年出道三年來，歷經成員當兵、美國留學等階段性變動，今年終於再度以全員之姿重返跨年舞台，對團體而言別具意義。成員感性表示：「有一種『我們的愛又一起了』的感覺，雖然平常各自忙不同的事情，但只要五個人站在同一個舞台上，那份默契跟安全感馬上就回來了。」此次挑戰雲林、高雄雙城接力演出的行程，不僅是體力與專業上的考驗，成員們也期盼能透過舞台陪伴更多不同地區的歌迷迎接新的一年。

針對此次雲林、高雄兩地跨年演出，AcQUA源少年也特別為不同城市量身打造截然不同的舞台內容，其中，在「雲林 Light Up 跨年晚會」中，特別設計李秉諭的「空中飛人」橋段，在組曲銜接段落時飛越團內身高最高的須弘道，瞬間點燃全場氣氛，引起觀眾一陣熱烈歡呼，也讓跨年晚會的熱度再度升溫。

至於高雄場演出，AcQUA源少年與兩位大前輩陳漢典與鼓鼓共譜一連串驚喜合作舞台。除了三組藝人同台的組曲大亂鬥外，表演尾聲更特別加入每位藝人的樂器才藝展示，首先由林毓家以充滿節奏感的BeatBox開場，完美帶出每位成員的solo環節；接著，黃莑茗以強勁的電吉他展現爆發力，李秉諭的小提琴音色穿透人心，緊緊追隨其後；須弘道的Keyboard優美流暢，將旋律做到完美銜接；而盧佾暘苦練的爵士鼓，在跨年夜與前輩鼓鼓同台飆奏，節奏磅礴有力，令現場觀眾驚嘆連連。透過這場跨界、充滿火花的舞台編排，AcQUA源少年與前輩陳漢典和鼓鼓不僅將跨年晚會的高潮推向頂點，也為觀眾留下難以忘懷的視聽震撼。

談到此次與前輩們的合作，成員們也分享排練過程收穫良多，直言前輩們的舞台經驗相當紮實，無論在走位、節奏掌握或臨場反應上，都讓他們學習到許多寶貴經驗；同時，前輩們在排練時也不吝給予鼓勵與建議，讓整個合作過程氛圍輕鬆愉快。提到樂器演奏環節，成員更笑說：「要在有限的排練時間內，把樂器和舞台表演結合好真的滿有挑戰性，但也因為這樣，大家私下都練得蠻兇的。」充分展現對跨年舞台的重視。此外，為了讓整體演出更加完整，黃莑茗與須弘道也特別為粉絲準備新年驚喜，挑戰舞蹈小分隊 R.Y.G. 的〈Disco Night〉。莑茗分享，準備過程中花了不少時間抓節奏、記舞步，但也因此學到很多，希望能讓大家看到他們勇於嘗試、突破自我的不同面貌。

迎接 2026年到來，AcQUA源少年也向一路以來支持他們的「海星們」真誠喊話：「謝謝你們願意一直陪在我們身邊，不管是在舞台上、螢幕前，或是在生活裡的某個角落想到我們。希望在 2026 年，我們的音樂和表演，能繼續陪你們走過更多重要的時刻。」

