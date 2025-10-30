ADA新銳建築獎跨海東京 展現台灣新世代建築能量
[FTNN新聞網]產業中心／綜合報導
由台北市建築世代會主辦的ADA新銳建築獎首次跨海到東京，以《A Joint Future：TAIWAN ADA Awards in JAPAN》主題盛大開幕，開幕式現場匯聚日本與台灣建築界的重要人士與學者。台北市建築世代會會長蔡漢威表示，台灣新銳建築獎首次跨出台灣是一件不容易的事，期待它成為交流平台，為台灣帶出更多的年輕建築專業人才。展出地點特別選在普立茲克建築獎得主妹島和世設計的 SHIBAURA HOUSE（芝浦之家），展期從10月25日至11月2日，在東京展現台灣新世代建築能量。
妹島和世設計的 SHIBAURA HOUSE（芝浦之家），是一棟以通透、開放著稱的建築，映照出本次展覽的精神：共享、對話、與共創未來。蔡漢威說，這次將台灣的十組人帶到東京，以建築為共同語言，深化台日兩地在文化、教育與專業領域的交流合作。日本建築學會會長小野田泰明表示，與台灣緣分相當深，很高興看到年輕的台灣建築創作者來日本展出，青春的氣息相當具有力量感。台灣駐日副代表蔡明耀公使則提到，這次台日建築交流第一次以年輕建築師為主題，象徵台日建築交流已發展出多層次的交往管道。
蔡漢威指出，「A Joint Future」展覽以「連結」為核心，呼應當代建築面臨的挑戰，如何在資源有限、環境危機加劇的時代中，透過創新與協作構築永續的未來。展出作品橫跨多種尺度，從思考住宅、都市再生到材料實驗，每件作品都體現新世代建築創作者在地觀察與全球思考的融合。
開幕當天日本與台灣建築界重要人士與學者與會，包括日本建築學會會長小野田泰明、知名建築家城戶崎和佐、駐日本代表處蔡明耀副代表、台北市建築世代會會長蔡漢威、台北市立美術館館長駱麗真、以及國家文藝獎得主建築師黃聲遠等，貴賓還有台灣現代建築學會理事長林聖峰、實構築學會榮譽理事長廖明彬，日本著名事務所日本設計、日建設計、三菱地所均派員參加，也包括東京大學、東京科學大學、近畿大學和宮城縣大學等校建築系教授。
蔡漢威說，ADA新銳建築獎自成立以來，致力於發掘與推廣台灣建築新生代的創作能量。這次首次登陸東京，不僅是展覽的延伸，更是文化互動的實踐。透過與日本建築界的連結，台灣年輕建築師得以在國際舞台上展現獨特視角，並與亞洲新興力量共同探索未來建築的可能。
更多FTNN新聞網報導
耀眼雙11！好市多買萬一折千一 黑鑽會員尊享早鳥雙重優惠
全民普發1萬元來了！ 台新加碼獎金最高可拿2萬元
靜巷純住與再興為鄰 「國泰.悠然」定義文山區人文新篇章
其他人也在看
SEWF25社會企業世界論壇揭幕 全球50國創新者齊聚台北
全球規模最大的社會企業盛會「社會企業世界論壇（2025 Social Enterprise World Forum, SEWF25）」29日於台北松山文創園區隆重開幕，來自超過 50 個國家、千名社會創新者、企業領袖、影響力投資人與政策制定者齊聚一堂，以「共築未來：齊心協力，為人類與地球而努力」為主題，展開為期兩天的跨界對話與行動。中天新聞網 ・ 1 天前
台北市建築世代會把新銳建築獎搬到東京了！與日本新銳建築展開交流
生活中心／綜合報導由台北市建築世代會主辦的ADA新銳建築獎首次跨海到東京，以《A Joint Future：TAIWAN ADA Awards in JAPAN》主題盛大開幕，地點特別選在由普立茲克建築獎得主 妹島和世 設計的 SHIBAURA HOUSE（芝浦之家），一棟以通透、開放著稱的建築，映照出本次展覽的精神：共享、對話、與共創未來，在東京展現台灣新世代建築能量，展覽時間從10月25日到11月2日。民視 ・ 1 天前
他拿1850年地圖探險 驚見2千年歷史遺跡！網讚嘆求開YT頻道
「我喜歡看古老的地圖」克里斯（Chris）說，歷史愛好者克里斯．格萊德希爾（Chris Gledhill）時常在社群平台TikTok分享歷史科學，日前他拿著1850年的古老地圖前往英國牛津郡探險，其中被標註著「泉水」的景象驚豔，推測約有2千年歷史，甚至更久遠。鏡報 ・ 1 天前
2026台灣國際馬拉松in台南 明年元月11日盛大開跑
2026「台灣國際馬拉松in台南」將於明年1月11日在充滿文化底蘊與故事的台南大都會開跑，已有來自25國家及地區，超過3000名選手報名。肯亞選手基普肯博伊（Shadrack Kipkemboi）個人最佳成績2小時07分35秒，預期是男子組奪冠大熱門。另日本女將山口遙個人最佳成績也在2小時30分以內。中時新聞網 ・ 19 小時前
周潤發急奔醫院見最後一面 金牌綠葉許紹雄不敵病魔過世
【緯來新聞網】資深港星許紹雄因癌症導致多重器官衰竭，今（28日）凌晨安詳離世，享壽76歲，消息由生前緯來新聞網 ・ 2 天前
小屁孩「用手摸蛋糕」被好意提醒 媽發影片稱：吃壞肚子！業者反擊了
據《大象新聞》報導，江西一名小孩用手摸蛋糕，店家見狀好心提醒，媽媽卻說店家吼小孩，態度很差勁，她走出店外後5分鐘，又發布多部影片稱，「孩子吃壞肚子」，要大家別踩雷。對此，店家發監視器畫面反擊，從影片中可見，店員跟小孩說想拿蛋糕要用袋子裝，而媽媽卻要他把手伸...CTWANT ・ 1 天前
籲速部署廚餘去化長期處理量能 蘇俊賓提2項具體建議
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 行政院院會今（30）日討論「非洲豬瘟防疫精進措施及輔導輔助方案」，桃園市副市長蘇俊賓出席院會指出，防疫工作不僅要防堵疫情，更需兼顧地方廚餘去化與長期處理量能。他提出2項具體建議，一是示警廚餘長期焚化處理將造成設備損傷隱患，應優先考量各種處理設備規劃與建置時間，儘早佈局；二是未來若廚餘養豬有條件解禁，在解禁之前應建立完...匯流新聞網 ・ 19 小時前
孩沒哭鬧玩玩具！ 搭高鐵「又收警告牌」 醫師媽氣炸：一片謊言
孩沒哭鬧玩玩具！ 搭高鐵「又收警告牌」 醫師媽氣炸：一片謊言EBC東森新聞 ・ 20 小時前
台中男恐嚇「殺了你」判拘役 凌濤扯青鳥：發表言論須正確、邏輯、理性
台中官姓男子因不滿國民黨桃園市議員凌濤討論「武統台灣」爭議時的言論，到凌濤的臉書留言辱罵三字經，還恐嚇「殺了你」，凌濤報案提告後，台中地院今（30）日判處對方依恐嚇罪判拘役40日。對此，凌濤稱，一向認為公眾發表言論必須兼顧正確性、邏輯、理性，性命威脅絕對不會受到社會接受，即將迎接九合一大選，提醒青鳥發表言論不得逾越「言論自由」界線，否則法律團隊絕對會究責到底。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
川習會「從未提及台灣」！川普宣布習近平簽為期一年貿易協議、稀土出口解禁
川普表示，已與習近平達成協議，其中包括與中國簽署為期一年的貿易協議，該協議採取「定期性」方式來延長；中國的關稅將從57％降到47％；國際關注的稀土議題也達到共識，將結束出口限制；中國將繼續購買美國黃豆。放言 Fount Media ・ 19 小時前
72歲男酒店洗澡被「活活煮死」 家人目睹「皮膚從身上剝落」
洛杉磯72歲居民Terril Johnson近期在聖荷西一家酒店洗澡時，被高達136華氏度（約攝氏58度）的高溫淋浴水「...世界日報World Journal ・ 19 小時前
速度高達6馬赫! 對付中國導彈 美通用原子重啟電磁軌道砲 強化關島防禦
[Newtalk新聞] 近年因高技術門檻與預算壓力而中止的美國電磁軌道炮計畫，近日再度引發關注。據《亞洲時報》報導，美國通用原子公司（General Atomics）宣布重新啟動該技術開發，計畫將其應用於關島的反導系統，以補強當地防空火力。該公司指出，電磁軌道砲能以高達 6 馬赫的速度發射鎢製彈頭，有望成為攔截彈道與巡航導彈的新選項。 通用原子電磁系統部門負責人、前美國海軍電磁炮專案經理邁克·拉克爾表示，過去限制技術發展的導軌高溫磨損問題已獲得解決。他指出，隨著中國遠程導彈與無人機能力的提升，關島防禦面臨更複雜威脅，美方希望透過電磁軌道砲在高密度攻擊情境下提供低成本的防禦手段。 中國東風-17高超音速導彈。 圖：翻攝自 《騰訊新聞》/《軍哥漫談》 報導指出，美國重新推動該技術，與日本近年在電磁軌道砲領域的快速進展不無關聯。日本自衛隊自 2023 年起於「飛鳥號」試驗艦上進行中小口徑電磁砲海上測試，初速已達每秒 2,000 至 7,000 公尺，並具備攔截高超音速導彈的潛力。外界普遍認為，日美雙方在技術研發上有密切合作與交流。 分析認為，美國此次將電磁軌道砲定位於反導用途，與早期作為艦砲新頭殼 ・ 19 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 47 分鐘前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 18 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 2 小時前
爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網紅「天后闆妹」突然發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，暗示偷吃風波還未結束，引起萬人留言議論，她再度發文表示「反正你們再等幾天就有消息了」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
粿粿疑出軌王子「范姜彥豐、江宏傑被拱交往」本人回應
男星范姜彥豐10月29日毀滅式爆料，妻子粿粿跟邱勝翊（王子）表面包裝成朋友，私下卻有一腿；對此粿粿駁斥，王子承認「超過朋友界線」。有網友許願范姜彥豐改跟江宏傑交往，竟驚喜釣出江宏傑回覆。中時新聞網 ・ 2 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前