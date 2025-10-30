ADA新銳建築獎首度跨海東京 台灣新世代建築能量登國際舞台
由台北市建築世代會主辦的ADA新銳建築獎首次跨海到東京，以《A Joint Future：TAIWAN ADA Awards in JAPAN》主題盛大開幕，開幕式現場匯聚日本與台灣建築界的重要人士與學者。台北市建築世代會會長蔡漢威表示，台灣新銳建築獎首次跨出台灣是一件不容易的事，期待它成為交流平台，為台灣帶出更多的年輕建築專業人才。展出地點特別選在普立茲克建築獎得主妹島和世設計的 SHIBAURA HOUSE（芝浦之家），展期從10月25日至11月2日，在東京展現台灣新世代建築能量。
↑圖說：對於此次展覽，台灣駐日副代表蔡明耀公使（左）予以肯定，象徵台日建築交流已發展出多層次的交往管道。右為台北市建築世代會會長蔡漢威。（圖片來源：台北市建築世代會）
妹島和世設計的 SHIBAURA HOUSE（芝浦之家），是一棟以通透、開放著稱的建築，映照出本次展覽的精神：共享、對話、與共創未來。蔡漢威說，這次將台灣的十組人帶到東京，以建築為共同語言，深化台日兩地在文化、教育與專業領域的交流合作。日本建築學會會長小野田泰明表示，與台灣緣分相當深，很高興看到年輕的台灣建築創作者來日本展出，青春的氣息相當具有力量感。台灣駐日副代表蔡明耀公使則提到，這次台日建築交流第一次以年輕建築師為主題，象徵台日建築交流已發展出多層次的交往管道。
蔡漢威指出，「A Joint Future」展覽以「連結」為核心，呼應當代建築面臨的挑戰，如何在資源有限、環境危機加劇的時代中，透過創新與協作構築永續的未來。展出作品橫跨多種尺度，從思考住宅、都市再生到材料實驗，每件作品都體現新世代建築創作者在地觀察與全球思考的融合。
↑圖說：新銳建築獎首次前進東京，希望透過展覽與論壇的雙向對話，促進新世代建築師間的經驗分享與理念激盪，開啟跨國共創合作契機。（圖片來源：台北市建築世代會）
開幕當天日本與台灣建築界重要人士與學者與會，包括日本建築學會會長小野田泰明、知名建築家城戶崎和佐、駐日本代表處蔡明耀副代表、台北市建築世代會會長蔡漢威、台北市立美術館館長駱麗真、以及國家文藝獎得主建築師黃聲遠等，貴賓還有台灣現代建築學會理事長林聖峰、實構築學會榮譽理事長廖明彬，日本著名事務所日本設計、日建設計、三菱地所均派員參加，也包括東京大學、東京科學大學、近畿大學和宮城縣大學等校建築系教授。
蔡漢威說，ADA新銳建築獎自成立以來，致力於發掘與推廣台灣建築新生代的創作能量。這次首次登陸東京，不僅是展覽的延伸，更是文化互動的實踐。透過與日本建築界的連結，台灣年輕建築師得以在國際舞台上展現獨特視角，並與亞洲新興力量共同探索未來建築的可能。
