ADEN臭臉內幕曝光！家長揭「驚人真相」：女學生非自願上台

歌手王ADEN日前至桃園某高中演出，當時有一名女學生衝上台熱舞，他當場蹲下並露出不悅神情，後續更上網發布相關內容，引發輿論關注。近日一名疑似該校家長出面還原當天狀況。

該校家長還原女學生上台真相

一名自稱該校學生的家長發文表示，孩子回家後提及此事，指出女學生並非一時興起或自作主張，而是依照現場「老師指示」才上台互動。家長強調，這本該是成年人之間的溝通與處理問題，若將所有責難推向孩子，對於遵守指令的學生而言極其不公平。

家長直言，藝人受邀到校園演出本質上是一份工作，即便過程中有突發狀況，也應以專業態度面對，而非當場表現出強烈情緒，更質疑王ADEN事後將影片加註文字後上傳社群，此舉容易導向網路公審，讓外界誤解責任全在學生。

家長痛心表示，女學生事後已透過多個平台公開道歉，試圖承擔責任，但涉及指示的老師與不滿的藝人卻未有明確說明，導致最終只有孩子獨自承受龐大的網路壓力，並認為，若相關成年人能及時出面澄清並誠懇對話，事情原本可以很簡單地落幕，卻因處理方式欠妥，導致原本單純的校園活動演變成社會輿論焦點。



