adidas翻玩道地台味、地瓜球穿上身！楊祐寧＋許瑋甯分享開運潮流風格
記者李鴻典／台北報導
翻玩台灣味！adidas全新城市插畫系列以日常最熟悉的街邊風景及在國民美食為設計靈感，與消費者展開一場充滿驚喜的城市漫遊之旅！系列設計巧妙融合多樣的在地文化元素— SPIRITAIN 2000 GORE-TEX鞋款以經典夜市小吃「地瓜球」為創意發想、主打服飾則捕捉機車穿梭街頭的動感瞬間，打造獨一無二KUSO台味系列。
本次系列亮點是以在地小吃「地瓜球」為靈感打造的 SPIRITAIN 2000 GORE-TEX 鞋款，於鞋身各處帶來令人會心一笑的玩味創意，將街頭小吃轉化為趣味插畫裝飾。鞋身以百搭全白為基底，鞋後跟印有金黃酥脆的雙色地瓜球圖樣，下方更以銀色弧線描繪出攤位上的鍋具，生動呈現人人熟悉的夜市記憶。
鞋墊亦藏入地瓜球插畫與TPE台北字樣，從內到外佈滿設計細節，讓每一個角度都充滿濃厚的在地趣味！全新SPIRITAIN 2000 GORE-TEX鞋款更搭載GORE-TEX 防水科技，為多變潮濕的天氣環境提供優異的防護表現。即使在城市探索或突如其來的陣雨中，依然能維持乾爽舒適的穿著體感、自在暢遊。
全新城市插畫系列服飾同步推出限定服飾，把街頭最熟悉的路邊招牌、機車騎士通通化身為Ｑ版插畫，服飾正面點綴台北獨有TAIPEI字樣，打造具識別度的穿搭亮點。藉由插畫筆觸描繪出每個機車騎士穿梭街道的日常畫面，捕捉在地標誌性的都會風景！adidas全新城市插畫系列已於全台門市及官方購物網站上市。
隨著 2026 年農曆新年即將到來，運動鞋品牌 New Balance 以「穿上 NB，好事成雙」為新春主題，為新一年揭開好運序章。汲取馬年象徵穩定前行與能量躍動的意象，New Balance 推出多款新春限定配色，將祝福與潮流語彙融入日常穿搭之中，陪伴每一步走向嶄新開始。本次新年形象特別邀請演員 楊祐寧 與 許瑋甯 分別詮釋復古潮流鞋款 ABZORB 2010 與薄底時尚鞋款 204L，透過各自的生活狀態與風格視角，展現穿上New Balance不僅是舒適，更是一種在日常中穩步前行、累積好運的生活態度。
無論是楊祐寧以率性之姿展現穩健踏實的生活步調，或是許瑋甯以自在節奏在多重角色間轉換，New Balance 皆以舒適腳感與設計細節，陪伴他們在新年每個生活片刻中持續前進，為新年穿搭帶來溫度與風格兼具的潮流新意，讓好運隨行每一步。
New Balance 於 2026 農曆新年推出多款新年新色鞋款，將節慶意象轉化為日常可穿的設計風格。新年系列以象徵穩定前行與能量躍動的馬年意象為靈感，透過溫潤大地色調、柔和粉霧色系與細節層次堆疊，展現兼具祝福寓意與時尚感的節慶風格。
本次新年鞋款聚焦復古潮流輪廓ABZORB 2010 與薄底時尚鞋款 204L，2010以ABZORB中底帶來穩定腳感與層次材質演繹踏實步調，204L則透過簡約線條與輕盈設計回應日常穿搭需求，讓新年不只是節慶穿搭，更能自然融入生活每一步，陪伴穿著者以從容節奏迎接嶄新一年。
2026 農曆丙午馬年即將到來，New Era 推出全新「YEAR OF THE HORSE」新年系列，以農曆新年為設計主題，將傳統文化意涵融合美式街頭時尚美學，汲取象徵力量、速度與自由精神的駿馬元素，透過細膩金色刺繡點綴，打造兼具氣勢與質感的馬年時髦單品。此系列網羅多款帽型、短 T、外套與配件，為新年穿搭注入嶄新氣象。迎接新春之際，New Era 亦同步推出【好運加馬喜迎春】新年優惠活動，凡消費即可獲得 New Era 馬年紅包袋；消費滿$2,800再贈品牌收納帽掛袋，消費滿$5,000則有機會抽台日棒球國際交流賽門票兩張。
New Era「YEAR OF THE HORSE」系列跳脫傳統新年大紅色調，系列涵蓋黑色、胡桃木色及石色等沉穩冬日色調，並以金色作為新年靈魂設計，呈現內斂卻不失氣勢的靜奢潮流風格。系列帽款一次推出多種帽型選擇，包含 9FIFTY、9FORTY、9FORTY A-FRAME、9TWENTY SMALL 以及水兵帽，無論日常或節慶穿搭皆能輕鬆駕馭。隊伍陣容除經典 MLB 紐約洋基、洛杉磯道奇外，更特別納入多支與「馬」意象相關的隊伍，如 NBA 達拉斯獨行俠、NFL 丹佛野馬、NFL 印第安納波利斯小馬以及 MiLB 威奇塔暴風潮，將駿馬形象轉化為馬蹄鐵與隊徽元素，並以金色絲線精緻刺繡，展現低調卻充滿力量感的視覺層次。
因應跑步運動日益多元且專業化的訓練需求，專業運動品牌UNDER ARMOUR於2026年正式推出全新VELOCITI FAMILY跑鞋家族，以「競速突破」與「訓練累積」兩大核心方向，打造一套完整且系統化的跑步解決方案。
全系列共推出五雙鞋款，從Team UA馬拉松選手Sharon Lokedi於2025 年波士頓馬拉松奪冠時所著用的碳板鞋「VELOCITI ELITE 3」，到適合日常輕鬆練跑的多功能鞋款，全面應對跑者在不同訓練階段與強度下的實際需求。
五種鞋款：「PB製造機」VELOCITI ELITE 3——為改寫紀錄而生的〝超級碳板鞋〞、「極速增幅器」VELOCITI PRO 2——練出比賽節奏的速度訓練夥伴、「全功能訓練」VELOCITI SPEED——日常節奏與間歇跑的最佳解答、「堆跑量神器」VELOCITI Distance——中長距離訓練的穩定後盾、「全時段跑友」VELOCITI Pace——隨call隨到的日常跑鞋首選。
龍去蛇隨馬奔騰！PALLADIUM推出馬年限定系列，將新春喜慶與潮流基因深度揉合，以顯白度滿分的底氣紅與溫潤香草冰色為主調，為新春造型注入滿滿活力。
全系列涵蓋星吳映潔GEmma形象同款復古復古針織衫、馬年專屬圖騰毛衣與百搭 T 恤，透過精緻印繡工藝展現強烈風格，更同步推出修身高腰針織寬褲與潮流牛仔褲，讓穿搭質感與修身比例一次到位。無論是新春聚會或回歸日常，PALLADIUM陪伴你在城市中自在行走，穿出屬於自己的新年節奏與好運氣場。
JINS旗下主打時尚眼鏡的姊妹品牌「RIM」邀在電影《國寶》中表現亮眼、引發熱議的演員—黑川想矢擔任視覺形象大使，公開以「穿搭、配戴、玩轉。」為主題的全新視覺。本次企劃連續推出兩大系列：主打桶型框設計的「RIM 工作時尚系列」，以及設計感十足、極具個性的「RIM經典復古系列 第2彈」。 分別於2025年11月27日（四）與 2026 年1月15日（四）接力上市，為 2025 年末至 2026 年初打造最吸睛的眼鏡穿搭提案。
「RIM 工作時尚系列」延續 2025 年的高人氣推出新作。 除了時下流行的長型窄版方框、橢圓框、波士頓經典框外，更全新加入「桶型框」設計。 桶型框在方框的上下緣融入了圓潤弧線，是一款同時捕捉方框的俐落感與橢圓框的柔和氣質、兼具兩者優點的完美框形。能為休閒穿搭增添一份知性且洗鍊的隨性美。「RIM經典復古系列 第2彈」凝聚近期各大時裝週與精品系列焦點趨勢，推出了揉合復古與現代風格的4型設計。包含細緻的眉型橢圓框、復古感十足的大方框以及飛行員鏡框設計，全系列共 4型3色共12款。為日常穿搭注入一份精緻且極具質感的玩心。
2026開春，LeHoo 永續選品於大直忠泰樂生活百貨，以《2026 春・永續選品》限時企劃，將來自全球的質感永續品牌正式帶入台灣視野。從設計語言、材質創新到生活美學，重新定義永續與風格之間的關係。
本次快閃將於 即日起至2026 年 3 月 19 日，於 忠泰樂生活一樓 ART CORNER 限時登場。精選橫跨時尚配件、生活用品與服裝領域的國際品牌，以低調卻深具力量的方式，呈現永續不只是責任，更是一種值得被選擇的生活態度。
更多三立新聞網報導
歷代最輕薄！無感吸附便攜隨行 ANKER A1665磁吸行充進化登場
拒當年節勞動族！「解放雙手」成家電主流
用一句話定調長子控訴結束這一回合 她揭貝克漢「抹瘋」手法
必勝客再推整隻龍蝦比薩、烏魚子變熔岩餅皮 CoCo都可夢幻聯名美樂蒂
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 310則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 12則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 14則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 3 小時前 ・ 8則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 42則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 2則留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 30則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 27則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 10 小時前 ・ 10則留言
賀瓏復出「自嘲」失效！臉書新片「留言僅剩2則」
娛樂中心／曾詠晞報導喜劇演員賀瓏去年（2025）年6月與節目搭檔Albee爆出感情爭議，再加上被挖出前已故女友「天殘」（黃琳）為他墮胎等等感情糾紛，形象受損後遭薩泰爾娛樂解約。在消失4個月後，賀瓏在同年10月重回社交平台宣布「重新開始」。近日他於Podcast節目《賀瓏哩共》坦言，這段期間曾陷入嚴重的憂鬱與自我否定，目前正試圖透過身心靈療癒重返演藝圈，然而從目前臉書最新的影片數據來看，他的復出之路似乎不被民眾買單。民視 ・ 7 小時前 ・ 2則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 65則留言
鴻海攜三菱FUSO合資成立巴士公司 拚下半年完成交易
三菱FUSO卡客車株式會社與鴻海（2317）今（22）日 共同宣布合資成立巴士公司，現任 MFTBC 巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長，並將以鴻華先進開發的 MODEL T 與 MODEL U 作為首波合作車款，雙方已簽署正式協議，目標於 2026 年下半年完成交易，不過仍需經各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構批准。Yahoo股市 ・ 3 小時前 ・ 3則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 10則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 61則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 36則留言