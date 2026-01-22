三立新聞網 setn.com

adidas翻玩道地台味、地瓜球穿上身！楊祐寧＋許瑋甯分享開運潮流風格

記者李鴻典／台北報導

翻玩台灣味！adidas全新城市插畫系列以日常最熟悉的街邊風景及在國民美食為設計靈感，與消費者展開一場充滿驚喜的城市漫遊之旅！系列設計巧妙融合多樣的在地文化元素— SPIRITAIN 2000 GORE-TEX鞋款以經典夜市小吃「地瓜球」為創意發想、主打服飾則捕捉機車穿梭街頭的動感瞬間，打造獨一無二KUSO台味系列。

adidas全新城市插畫系列以日常最熟悉的街邊風景及在國民美食為設計靈感，與消費者展開一場充滿驚喜的城市漫遊之旅。（圖／品牌業者提供）
adidas全新城市插畫系列以日常最熟悉的街邊風景及在國民美食為設計靈感，與消費者展開一場充滿驚喜的城市漫遊之旅。（圖／品牌業者提供）

本次系列亮點是以在地小吃「地瓜球」為靈感打造的 SPIRITAIN 2000 GORE-TEX 鞋款，於鞋身各處帶來令人會心一笑的玩味創意，將街頭小吃轉化為趣味插畫裝飾。鞋身以百搭全白為基底，鞋後跟印有金黃酥脆的雙色地瓜球圖樣，下方更以銀色弧線描繪出攤位上的鍋具，生動呈現人人熟悉的夜市記憶。

adidas以在地小吃「地瓜球」打造的SPIRITAIN 2000 GORE-TEX 鞋款，將街頭小吃轉化為趣味插畫裝飾。（圖／品牌業者提供）
adidas以在地小吃「地瓜球」打造的SPIRITAIN 2000 GORE-TEX 鞋款，將街頭小吃轉化為趣味插畫裝飾。（圖／品牌業者提供）

鞋墊亦藏入地瓜球插畫與TPE台北字樣，從內到外佈滿設計細節，讓每一個角度都充滿濃厚的在地趣味！全新SPIRITAIN 2000 GORE-TEX鞋款更搭載GORE-TEX 防水科技，為多變潮濕的天氣環境提供優異的防護表現。即使在城市探索或突如其來的陣雨中，依然能維持乾爽舒適的穿著體感、自在暢遊。

adidas透過雙色地瓜球搭配下方銀色弧線描繪攤位上的鍋具，讓每個角度充滿濃厚的在地趣味。（圖／品牌業者提供）
adidas透過雙色地瓜球搭配下方銀色弧線描繪攤位上的鍋具，讓每個角度充滿濃厚的在地趣味。（圖／品牌業者提供）

全新城市插畫系列服飾同步推出限定服飾，把街頭最熟悉的路邊招牌、機車騎士通通化身為Ｑ版插畫，服飾正面點綴台北獨有TAIPEI字樣，打造具識別度的穿搭亮點。藉由插畫筆觸描繪出每個機車騎士穿梭街道的日常畫面，捕捉在地標誌性的都會風景！adidas全新城市插畫系列已於全台門市及官方購物網站上市。

adidas把街頭最熟悉的路邊招牌、機車騎士通通化身為Ｑ版插畫，服飾正面點綴台北獨有TAIPEI字樣。（圖／品牌業者提供）
adidas把街頭最熟悉的路邊招牌、機車騎士通通化身為Ｑ版插畫，服飾正面點綴台北獨有TAIPEI字樣。（圖／品牌業者提供）

隨著 2026 年農曆新年即將到來，運動鞋品牌 New Balance 以「穿上 NB，好事成雙」為新春主題，為新一年揭開好運序章。汲取馬年象徵穩定前行與能量躍動的意象，New Balance 推出多款新春限定配色，將祝福與潮流語彙融入日常穿搭之中，陪伴每一步走向嶄新開始。本次新年形象特別邀請演員 楊祐寧 與 許瑋甯 分別詮釋復古潮流鞋款 ABZORB 2010 與薄底時尚鞋款 204L，透過各自的生活狀態與風格視角，展現穿上New Balance不僅是舒適，更是一種在日常中穩步前行、累積好運的生活態度。

New Balance喜迎2026新春，演員楊祐寧、許瑋甯分享新年開運潮流風格。（圖／品牌業者提供）
New Balance喜迎2026新春，演員楊祐寧、許瑋甯分享新年開運潮流風格。（圖／品牌業者提供）

無論是楊祐寧以率性之姿展現穩健踏實的生活步調，或是許瑋甯以自在節奏在多重角色間轉換，New Balance 皆以舒適腳感與設計細節，陪伴他們在新年每個生活片刻中持續前進，為新年穿搭帶來溫度與風格兼具的潮流新意，讓好運隨行每一步。

楊祐寧以率性之姿展現穩健踏實的生活步調。（圖／品牌業者提供）
楊祐寧以率性之姿展現穩健踏實的生活步調。（圖／品牌業者提供）

New Balance 於 2026 農曆新年推出多款新年新色鞋款，將節慶意象轉化為日常可穿的設計風格。新年系列以象徵穩定前行與能量躍動的馬年意象為靈感，透過溫潤大地色調、柔和粉霧色系與細節層次堆疊，展現兼具祝福寓意與時尚感的節慶風格。

許瑋甯以自在節奏在多重角色間轉換。（圖／品牌業者提供）
許瑋甯以自在節奏在多重角色間轉換。（圖／品牌業者提供）

本次新年鞋款聚焦復古潮流輪廓ABZORB 2010 與薄底時尚鞋款 204L，2010以ABZORB中底帶來穩定腳感與層次材質演繹踏實步調，204L則透過簡約線條與輕盈設計回應日常穿搭需求，讓新年不只是節慶穿搭，更能自然融入生活每一步，陪伴穿著者以從容節奏迎接嶄新一年。

New Balance於2026農曆新年推出多款新年新色鞋款。（圖／品牌業者提供）
New Balance於2026農曆新年推出多款新年新色鞋款。（圖／品牌業者提供）
NB GREY形象店單筆消費任兩件滿NT$12,800加贈NB手沖咖啡組。（圖／品牌業者提供）
NB GREY形象店單筆消費任兩件滿NT$12,800加贈NB手沖咖啡組。（圖／品牌業者提供）
New Balance好運繩結手作DIY。（圖／品牌業者提供）
New Balance好運繩結手作DIY。（圖／品牌業者提供）

2026 農曆丙午馬年即將到來，New Era 推出全新「YEAR OF THE HORSE」新年系列，以農曆新年為設計主題，將傳統文化意涵融合美式街頭時尚美學，汲取象徵力量、速度與自由精神的駿馬元素，透過細膩金色刺繡點綴，打造兼具氣勢與質感的馬年時髦單品。此系列網羅多款帽型、短 T、外套與配件，為新年穿搭注入嶄新氣象。迎接新春之際，New Era 亦同步推出【好運加馬喜迎春】新年優惠活動，凡消費即可獲得 New Era 馬年紅包袋；消費滿$2,800再贈品牌收納帽掛袋，消費滿$5,000則有機會抽台日棒球國際交流賽門票兩張。

New Era推出「YEAR OF THE HORSE」馬年限定系列。（圖／品牌業者提供）
New Era推出「YEAR OF THE HORSE」馬年限定系列。（圖／品牌業者提供）

New Era「YEAR OF THE HORSE」系列跳脫傳統新年大紅色調，系列涵蓋黑色、胡桃木色及石色等沉穩冬日色調，並以金色作為新年靈魂設計，呈現內斂卻不失氣勢的靜奢潮流風格。系列帽款一次推出多種帽型選擇，包含 9FIFTY、9FORTY、9FORTY A-FRAME、9TWENTY SMALL 以及水兵帽，無論日常或節慶穿搭皆能輕鬆駕馭。隊伍陣容除經典 MLB 紐約洋基、洛杉磯道奇外，更特別納入多支與「馬」意象相關的隊伍，如 NBA 達拉斯獨行俠、NFL 丹佛野馬、NFL 印第安納波利斯小馬以及 MiLB 威奇塔暴風潮，將駿馬形象轉化為馬蹄鐵與隊徽元素，並以金色絲線精緻刺繡，展現低調卻充滿力量感的視覺層次。

New Era【好運加馬喜迎春】新年優惠活動。（圖／品牌業者提供）
New Era【好運加馬喜迎春】新年優惠活動。（圖／品牌業者提供）

因應跑步運動日益多元且專業化的訓練需求，專業運動品牌UNDER ARMOUR於2026年正式推出全新VELOCITI FAMILY跑鞋家族，以「競速突破」與「訓練累積」兩大核心方向，打造一套完整且系統化的跑步解決方案。

專業運動品牌UNDER ARMOUR於2026年正式推出全新VELOCITI FAMILY跑鞋家族。（圖／品牌業者提供）
專業運動品牌UNDER ARMOUR於2026年正式推出全新VELOCITI FAMILY跑鞋家族。（圖／品牌業者提供）

全系列共推出五雙鞋款，從Team UA馬拉松選手Sharon Lokedi於2025 年波士頓馬拉松奪冠時所著用的碳板鞋「VELOCITI ELITE 3」，到適合日常輕鬆練跑的多功能鞋款，全面應對跑者在不同訓練階段與強度下的實際需求。

「堆跑量神器」VELOCITI Distance。（圖／品牌業者提供）
「堆跑量神器」VELOCITI Distance。（圖／品牌業者提供）

五種鞋款：「PB製造機」VELOCITI ELITE 3——為改寫紀錄而生的〝超級碳板鞋〞、「極速增幅器」VELOCITI PRO 2——練出比賽節奏的速度訓練夥伴、「全功能訓練」VELOCITI SPEED——日常節奏與間歇跑的最佳解答、「堆跑量神器」VELOCITI Distance——中長距離訓練的穩定後盾、「全時段跑友」VELOCITI Pace——隨call隨到的日常跑鞋首選。

UA VELOCITI FAMILY。（圖／品牌業者提供）
UA VELOCITI FAMILY。（圖／品牌業者提供）

龍去蛇隨馬奔騰！PALLADIUM推出馬年限定系列，將新春喜慶與潮流基因深度揉合，以顯白度滿分的底氣紅與溫潤香草冰色為主調，為新春造型注入滿滿活力。

馬年限定圖騰彩繡開襟針織衫，巧妙運用紅、白、棕三色織條設計，勾勒出層次分明的復古質感。（圖／品牌業者提供）
馬年限定圖騰彩繡開襟針織衫，巧妙運用紅、白、棕三色織條設計，勾勒出層次分明的復古質感。（圖／品牌業者提供）

全系列涵蓋星吳映潔GEmma形象同款復古復古針織衫、馬年專屬圖騰毛衣與百搭 T 恤，透過精緻印繡工藝展現強烈風格，更同步推出修身高腰針織寬褲與潮流牛仔褲，讓穿搭質感與修身比例一次到位。無論是新春聚會或回歸日常，PALLADIUM陪伴你在城市中自在行走，穿出屬於自己的新年節奏與好運氣場。

PALLADIUM馬年限定系列推出顯白度滿分的底氣紅與簡約溫潤的香草冰色為主的多款服飾單品。（圖／品牌業者提供）
PALLADIUM馬年限定系列推出顯白度滿分的底氣紅與簡約溫潤的香草冰色為主的多款服飾單品。（圖／品牌業者提供）

JINS旗下主打時尚眼鏡的姊妹品牌「RIM」邀在電影《國寶》中表現亮眼、引發熱議的演員—黑川想矢擔任視覺形象大使，公開以「穿搭、配戴、玩轉。」為主題的全新視覺。本次企劃連續推出兩大系列：主打桶型框設計的「RIM 工作時尚系列」，以及設計感十足、極具個性的「RIM經典復古系列 第2彈」。 分別於2025年11月27日（四）與 2026 年1月15日（四）接力上市，為 2025 年末至 2026 年初打造最吸睛的眼鏡穿搭提案。

日本史詩《國寶》男星出任「RIM BY JINS」形象大使。（圖／品牌業者提供）
日本史詩《國寶》男星出任「RIM BY JINS」形象大使。（圖／品牌業者提供）

「RIM 工作時尚系列」延續 2025 年的高人氣推出新作。 除了時下流行的長型窄版方框、橢圓框、波士頓經典框外，更全新加入「桶型框」設計。 桶型框在方框的上下緣融入了圓潤弧線，是一款同時捕捉方框的俐落感與橢圓框的柔和氣質、兼具兩者優點的完美框形。能為休閒穿搭增添一份知性且洗鍊的隨性美。「RIM經典復古系列 第2彈」凝聚近期各大時裝週與精品系列焦點趨勢，推出了揉合復古與現代風格的4型設計。包含細緻的眉型橢圓框、復古感十足的大方框以及飛行員鏡框設計，全系列共 4型3色共12款。為日常穿搭注入一份精緻且極具質感的玩心。

日本史詩《國寶》男星黑川想矢詮釋RIM工作時尚系列。（圖／品牌業者提供）
日本史詩《國寶》男星黑川想矢詮釋RIM工作時尚系列。（圖／品牌業者提供）

2026開春，LeHoo 永續選品於大直忠泰樂生活百貨，以《2026 春・永續選品》限時企劃，將來自全球的質感永續品牌正式帶入台灣視野。從設計語言、材質創新到生活美學，重新定義永續與風格之間的關係。

LeHoo永續選品2026春，永續選題於即日起至3月19日於NOKE忠泰樂生活快閃登場，來自全球七大永續品牌聯合入駐。（圖／品牌業者提供）
LeHoo永續選品2026春，永續選題於即日起至3月19日於NOKE忠泰樂生活快閃登場，來自全球七大永續品牌聯合入駐。（圖／品牌業者提供）

本次快閃將於 即日起至2026 年  3 月 19 日，於 忠泰樂生活一樓 ART CORNER 限時登場。精選橫跨時尚配件、生活用品與服裝領域的國際品牌，以低調卻深具力量的方式，呈現永續不只是責任，更是一種值得被選擇的生活態度。

熱銷英法美的台灣永續瑜珈服9點02以回收漁網再製而成。（圖／品牌業者提供）
熱銷英法美的台灣永續瑜珈服9點02以回收漁網再製而成。（圖／品牌業者提供）
《海洋摺學家作品展-Origami Artworks》全面呈現海洋生物 × 幾何摺學 × 光影美感的紙藝創作。（圖／品牌業者提供）
《海洋摺學家作品展-Origami Artworks》全面呈現海洋生物 × 幾何摺學 × 光影美感的紙藝創作。（圖／品牌業者提供）

