adidas限時下殺：跑鞋$911起、全館3折起！最高回饋37%秒殺全場，運動時尚一次掌握！
各位潮流玩家、運動愛好者注意！adidas品牌日重磅登場，讓你不再觀望，直接入手夢幻逸品！這次 adidas 祭出全館3折起、跑鞋激降$911起的超狂優惠，最高回饋達37%，還有滿額好禮與獨家抽獎等你拿！這個秋冬，無論你是想追逐 SAMBA 的復古風潮，還是需要一套機能舒適的運動服飾，這波絕對能滿足你的所有願望。
adidas品牌日超殺攻略：這樣買最划算！
11/10 10:00 - 11/11 09:59 品牌日一日限定
adidas 品牌日 3 折起，跑鞋激降$911起，最高回饋37％
人氣商品限時直降，滿 $2,200 折 $260／滿 $2,500 折 $375
品牌限時加碼：滿2500回饋8%（上限300），滿2800回饋11%（上限350）
滿額送好禮：滿 $2,500 贈品牌保溫杯，滿 $3,000 贈品牌提籃
品牌加碼下單抽$1111折價券（共10名）
1️⃣ 經典回潮首選｜【adidas 愛迪達】 VL COURT 2.0 & CLASSIC 運動休閒鞋 男鞋/女鞋 (多款任選)
這雙堪稱 SAMBA 的平替版，以超值的價格讓你也能輕鬆搭上復古潮流。採用經典的鞋帶設計、麂皮/皮革鞋面，靈活鞋底讓步伐輕盈，無論通勤還是逛街，都能自在穿出運動時尚感。想在日常穿搭中融入經典元素，這雙鞋絕對是你的最佳選擇！
原價 $2,290 → 特價 $999 (11/10–11/11）
2️⃣ 一套搞定運動造型｜【adidas 愛迪達】 精選秋冬運動套裝 男款/女款 (多款任選)
這款精選秋冬運動套裝就像你的舒適戰袍，讓你從晨跑到午後咖啡都不失型。無論是運動前後，或是日常休閒，都能感受到無與倫比的自在。舒適版型與彈性腰頭設計，完美貼合身形，給你極佳的穿著體驗。多款任選，輕鬆搭配出屬於你的運動時尚風格。
原價 $2,890 → 特價 $1,111（11/10–11/11）
3️⃣ 輕盈保暖出行必備｜【adidas 愛迪達】 精選秋冬運動外套 男款/女款 (多款任選)
這件外套就像你的時尚防護罩，全開式拉鍊設計方便穿脫，無論是早晚溫差大的時候，或是運動流汗後，都能隨時穿脫，保持身體的舒適感，輕鬆應對。多款花色與設計，讓你輕鬆搭配屬於自己的運動潮流風格。
原價 $3,090 → 特價 $999（11/10–11/11）
4️⃣ 日常百搭新寵｜【adidas 愛迪達】 K74 休閒鞋 運動鞋 男鞋/女鞋 (多款任選)
這雙就像你的日常輕跑鞋，採用鞋帶設計與皮革鞋面，搭配靈活腳感，讓你輕鬆應對日常各種場合。無論是逛街、散步，或是輕度運動，都能提供足夠的舒適與支撐。簡約的設計也讓它能輕鬆搭配各種休閒服飾，成為你每日穿搭的好夥伴。
原價 $1,690 → 特價 $1,211（11/10–11/11）
5️⃣ 經典街頭必備｜【adidas 愛迪達】 ESSENTIALS 長袖上衣 男款 (多款任選)
舒適版型與羅紋圓領設計，提供極佳的穿著舒適度。無論是單穿、內搭，或是搭配外套，都能輕鬆打造出簡約有型的運動風格。它是你衣櫥裡不可或缺的基本款，讓你隨時都能輕鬆出門，展現自在的個人魅力。穿上它，無論跑步還是約會都不失格調。
原價 $2,090 → 特價 $899（11/10–11/11）
6️⃣ 跑出輕盈節奏｜【adidas 愛迪達】 RUN 50S 跑鞋 男鞋/女鞋 (多款任選)
它就像你的城市輕跑伴侶，網布鞋面透氣如風，腳底緩震設計讓每一步都穩健踏實。無論是早晨的公園慢跑，或是下班後的健身房訓練，它都能提供舒適的支撐，讓你盡情享受運動的樂趣。多款任選，為你的運動穿搭增添更多色彩。
原價 $1,290 → 特價 $999（11/10–11/13）
7️⃣ 台北味 × 世界潮流｜【Adidas 愛迪達】 SAMBA OG 台北限定 台式炸雞排 運動鞋 男女 - KI7433
想要與眾不同，展現你的獨特品味？當台灣街頭靈魂遇上全球經典，將台灣經典街頭美食文化融入鞋履設計，讓你每一步都像走在熱鬧的台北夜市！從細節到配色，都蘊含趣味巧思，鞋舌或鞋墊加入的特色插畫元素，讓你成為街頭最吸睛的焦點。這不僅是一雙鞋，更是你對在地文化的熱愛與展現！
原價 $3,890 → 特價 $2,611（11/10–11/13）
8️⃣ 經典再進化｜adidas 休閒鞋 Samba OG 男鞋 女鞋 白 黑 皮革 麂皮 焦糖底 森巴 復古 愛迪達 B75806
由足球場延伸至街頭的傳奇。最初為專業足球訓練鞋的它，如今已成為潮流復古鞋款的重要標誌。T字型麂皮鞋頭搭配皮革材質鞋面，復古又俐落；金屬字樣「Samba」閃爍光澤，搭載橡膠大底，提供良好的抓地耐磨效果，讓你每一步都充滿自信。
原價 $3,490 → 特價 $2,499（11/10–11/13）
這不只是一次折扣，更是一場「風格與性能」的全面開跑。
無論你在健身房、街頭、還是旅行途中，adidas 都能讓你每一步更輕盈、更有態度。
