adidas Originals新聯名登場 陳冠希操刀把常春藤美學變街頭

【記者劉旻君／台北報導】運動時尚品牌adidas Originals，自2023年與陳冠希合作以來，便持續以東西合璧作為關鍵詞，打造出多款時髦話題單品，近日雙方又有新作登場，Pro Model系列以常春藤運動美學為靈感，將學院風格的精緻剪裁融入街頭視野，東西方跨文化視角，重新定義現代學院制服的樣貌。

本次聯名系列植根於常春藤文化，透過陳冠希前衛的創意視角進行新穎詮釋，整體設計融合學院風、街頭風與adidas經典的運動基因，將傳統學院制服轉化為融合運動與文化的現代風格宣言。而陳冠希上月底出席adidas上海創意中心時裝秀時，就搶先演繹全新聯名作品，當時他身穿咖啡色燈芯絨外套搭配同色調三線長褲，其中外套特別以蕾絲和鞋帶作為腰間繫繩，將東方柔美元素融入西式外套中，展現出精緻且富有運動感的廓形。

廣告 廣告

服裝類則推出了棒球夾克，選用人字紋面料搭配羊羔毛內襯，胸前飾有聯名刺繡徽、北極熊圖樣；針織系列則打造出採用仿馬海毛材質的毛衣，在柔軟質感中藉由硬挺版型帶來俐落氛圍。此外，印有「Universitaire adidas CLOT」圖案的刺繡長袖T恤，徽章設計靈感源自大學校徽傳統；法式毛圈布半拉鍊衛衣與運動褲以舒適與質感兼備的面料打造，延續系列的學院精神。

至於聯名系列核心鞋款CLOT Pro Model，則以adidas經典Superstar為藍本，並以適合冬季穿搭的中幫靴款樣式呈現，選用高級皮革搭配獨特繩狀鞋帶，並輔以厚實鋸齒外底提升實穿性，色選上提供海軍藍與棕色2種配色，皆透過金色鞋眼與鞋舌上的CLOT標誌點綴外觀，讓現代運動美學在粗獷風格與精緻外觀之間達到平衡。

陳冠希身上的燈芯絨外套透過繫繩元素，將東方柔美風格融入西式外套中。品牌提供

Pro Model系列以常春藤運動美學為靈感。品牌提供

棒球夾克選用人字紋面料搭配羊羔毛內襯，胸前飾有聯名刺繡徽、北極熊圖樣。品牌提供

刺繡長袖T恤上的徽章設計靈感源自大學校徽傳統。品牌提供

聯名鞋款CLOT Pro Model以適合冬季穿搭的中幫靴款樣式呈現。品牌提供

聯名鞋款CLOT Pro Model採用Superstar鞋型為藍本，並以金色鞋眼點綴外觀。品牌提供

adidas Originals x CLOT Pro Model系列羊羔毛內襯棒球夾克，1萬4800元。品牌提供

adidas Originals x CLOT Pro Model系列學院風半拉鏈衛衣，5290元。品牌提供

adidas Originals x CLOT Pro Model系列燈芯絨西裝外套，5690元。品牌提供

adidas Originals x CLOT Pro Model系列燈芯絨長褲，5290元。品牌提供

adidas Originals x CLOT Pro Model聯名鞋，各7200元。品牌提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家爆料｜新竹沒法治？議員詐領助理費遭判刑解職 女兒厚臉皮幫父審查預算

「台灣有事」出動自衛隊？中國怒召日本大使 美國務院說話了

獨家｜安歆澐被老公打到「整張臉爆血管」 恐懼到吃藥才能睡

