Ado公開私房「漫畫清單」大推航海王鏈鋸人，認證1部音樂神作是她的精神寄託
日本年僅 23 歲的高人氣歌手 Ado，於集英社創業 100 周年特設企劃中，大方公開自己私底下的漫畫推薦清單。其中最受矚目的便是近年熱門的音樂漫畫《普通輕音社》（ふつうの軽音部），講述極度平凡的高中女生加入輕音部的故事，Ado 大讚這部漫畫早已成為她日常生活的精神寄託。
Ado 坦言自己大約從兩年前就成為了《普通輕音社》的死忠讀者，喜愛作品中非常有張力的 Live 演出畫面，認為這部作品成功治癒了她，彷彿帶她體驗了一場自己學生時代沒能經歷到的青春時光，
《航海王》與《鏈鋸人》這兩部現象級大作也毫無懸念的出現在 Ado 的清單中。對 Ado 來說，曾在劇場版《航海王劇場版：紅髮歌姬》中為靈魂角色「美音」獻聲的經驗，是徹底改變她歌手生涯與人生的重要轉折點，更是一部跨越時代和世代深受許多人喜愛的作品。
而她在學生時代就開始追的《鏈鋸人》，內容那種荒謬卻充滿魅力的角色群更是深得她心，她甚至透露第二部中登場的角色「三鷹朝」和「戰爭惡魔夜」的造型完全戳中她的個人喜好，讓她認為能看到這部作品真的是太好了。
Ado 在這次的名單中也展現了出人意料的一面，還大力推薦一部超黑暗卻溫暖的魔法少女作品《スーサイドガール》，自爆自己其實超喜歡魔法少女類型，並且被這部在絕望深淵中綻放希望光芒的作品所打動。
此外，她還提到，自己其實直到最近才剛把經典神作《死亡筆記本》給看完，看完後更忍不住感到一陣悔恨，後悔自己怎麼會拖這麼久才認識這部作品，因此希望推薦給還沒看過的所有人。
其他人也在看
差21歲不行？新動畫「大叔配年輕女店員」引歐美觀眾不滿，網拿現實打臉
《躲在超市後門抽菸的兩人》動畫預計 7 月開播，但日本 Abema 等平台已經先行開播。其中劇中男女主角 45 歲社畜大叔「佐佐木」與 24 歲超市女店員「山田」（另一個身分田山），兩人之間相差 21 歲的「忘年之戀」設定，引起西方社群討論。
被爆戀上徐至琦 郭鑫坦言主動追求「她一直是我的女神」
他表示：「我跟至琦認識很久了，她一直都是我的女神，我很榮幸他願意來看我的電影。」不過談到外界關心的追求問題時，他認為若真的有追求行為，本來就應該由男生主動，「如果要寫的話，寫我就好了。」郭鑫也強調，感情屬於私人生活，未來不會再對相關話題多做回應，希望大家...
傅子純捨不得走！梁佑南眼疾開完刀衝靈堂 淚崩曝弟弟顯靈過程
【緯來新聞網】傅子純於本月7日下午病逝、享年46歲，今（10日）是靈堂開放親友悼念首日，其遺孀Cor
《鬼武者》新作試玩破百萬下載被嫌「太簡單」，製作人親自回應
在最近剛結束的PlayStation線上發表會「State of Play」上，Capcom 的《鬼武者：劍之道（Onimusha: Way Of The Sword）》終於確認將在 9 月 25 日正式推出，並且同步開放試玩版。結果這款大作果然引起了玩家興趣，短短一週內試玩版下載就破百萬。不過，許多玩家也都覺得《鬼武者：劍之道》的試玩版太簡單了，讓製作人脇章人正面回應，「請放心，正式版的戰鬥會更艱辛！」
Faker在台灣社群成「省錢代名詞」？破億年薪卻過著「5000元生活」的傳奇
Faker（李相赫）作為《英雄聯盟》的傳奇電競選手，驚人的年薪和私底下完全相反的超樸素生活作風，在台灣社群上居然成為了一種代名詞？有網友好奇問「精緻窮的相反應該叫什麼」，沒想到下方留言獲得最多認同、斬獲破千讚的答案，居然直接寫著「FAKER」的答案。
賴瑞隆哪像《鐵拳教育》？本尊都急封鎖留言
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣引發熱烈討論，劇中聚焦校園霸凌、權勢家庭與政治人物子女爭議等情節，不少觀眾認為其中一名國會議員父親角色，類似於民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的現實情況，...
粉絲寫長文狂讚動畫神構圖，大師「一句話打臉」網笑瘋：連作者看解析才知道
日常番動漫《悠悠式(ゆゆ式)》自 2008 年開始連載至今仍然在連載中，許多粉絲也都被三位主角日向緣、櫟井唯與野野原柚子的日常互動萌番了。而最近就有網友拿出《悠悠式》動畫中的其中一格討論畫家是如何透過作畫技巧來具現化三位主角對話時的關係轉變與心理變化，以讓觀眾們感到「萌」，不過，原畫作者黄瀬和哉老師看到後卻親自回應，「我好像沒想那麼多」
蔣萬安沒料？她戳穿致命傷：沒存在感的市長
[NOWNEWS今日新聞]隨著2026年底大選腳步逼近，首都政治攻防戰也逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來拋出「大台北天際線」登山步道概念，頻頻與國民黨籍現任台北市長蔣萬安隔空交火，也讓外界質...
韓國「風之孫」李政厚連續17場敲安！超越秋信守紀錄瞄準打擊王寶座
體育中心／季芸報導效力舊金山巨人的南韓「風之孫」李政厚，日前傷癒歸隊後手感發燙，在10日對戰國民的比賽中敲單場繳出雙安，近期連續17場敲安改寫韓籍選手最多安打場次紀錄，目前僅次大聯盟打擊王馬林魚游擊手羅培茲（Otto Lopez），在排行榜排名第2。
台北天坑畫面曝！北市副市長急奔現場
[NOWNEWS今日新聞]台北市今（10）日出現天坑，造成鄰近變電箱位移倒塌，台北市副市長張溫德連忙前往現場掌握情況，表示目前坑的範圍約5米乘以5米乘以2米，由於旁邊是公辦都更的基地，所以會一併檢視，...
鄭麗文赴華府踢鐵板？作家：回台續做總統夢
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文訪美行程爭議不斷，先是遭爆出在波士頓僑宴時，與中共統戰部官員俞國梁同框；隨後在紐約僑宴中，又被發現紐約中國和平統一促進會長焦聖安也在其中，引發親中路線質疑，國...
補刀鄭朝方「奉旨提名」！徐欣瑩拋雙AI嗆聲
[NOWNEWS今日新聞]民進黨今（10）日舉行中執會，通過提名竹北市長鄭朝方，代表民進黨參選新竹縣長，終於讓竹縣的選舉態勢逐漸明朗。稍早，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，首先恭喜鄭朝方在經過長...
坐擁3100萬豪宅也焦慮！75歲貴婦5年燒光半數存款 晚年危機浮現
報導指出，現年75歲的美智子（化名）居住在東京高級住宅區，丈夫生前是大型企業高階主管，夫妻長年住在一棟占地約80坪的獨棟住宅內，房產價值超過1.5億日圓。5年前丈夫因病離世後，美智子完成喪葬、繼承及墓園等相關事宜，最終保有約5000萬日圓金融資產。當時她認為自己有房...
中市萬豐國小棒球隊奪全國總冠軍 將赴美參賽卻籌措經費困難
萬豐國小棒球隊預計七月底前往美國參賽，因所需經費高達五百萬元，該校呼籲社會各界援助，讓球員們能順利為國爭光。（記者鍾麗如攝）
驚人！富邦金前 5月大賺878億元 每股盈餘6.27元
驚人！富邦金（2881）今（10）日公布前5月獲利自結數，其中單月稅後淨利157.7億元，稅後淨利878.5億元，不計稅已破千億元，創下歷史同期新高紀錄，每股稅後盈餘(EPS)為6.27元。富邦金本周五（12日）將召開一年一度股東大會，提早公布好消息，讓38萬股東一起開心。
林襄才被拍「緊牽馬傑森」疑轉談地下情！突PO照認了：容易暈…
娛樂中心／綜合報導台灣頂尖啦啦隊女神林襄、職棒選手馬傑森，2023年被拍到牽手、回家過夜等甜蜜畫面，但後來竟稱「沒什麼聯絡了」，一度傳出戀情見光死。沒想到今（10日）被爆出沒分手、只是轉為地下情，被目擊手牽手吃晚餐，經紀公司僅回「不會過度干涉私人生活」。對此，林襄的感情生活再次引發關注，就連發出「坐後座容易暈車」，也被一票網友點名馬傑森，笑虧「開慢一點」。
鄭朝方哽咽了！綠竹縣長提名會「持一物」 親曝背後感人故事
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導民進黨備戰2026年九合一選舉，確定徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，這也是鄭朝方在2018年後，第二次挑戰縣長大位，將對決國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩；鄭朝方今（10）日在民進黨提名記者會上亮相，並由身兼總統的黨主席賴清德親繫競選背帶，由於他被目擊過程中，一度從口袋拿出念珠，也受到媒體關心。對此，鄭朝方也親自說出背後一段故事，甚至在現場哽咽，相關畫面也隨之曝光。
大華銀投信：通膨不樂觀 恐2027年才會降息
大華銀投信今（10）日舉辦2026年下半年投資展望，會中表示，AI還是主旋律，在總體經濟方面，「最關鍵的變數依舊是通膨，雖然市場普遍期待通膨持續降溫，「但目前觀察並不樂觀」，恐持續到2027年上半年。
樂天桃猿》國訓可能組2隊嗎？ 曾豪駒提出球員兵役建議
中職聯盟6月1日召開領隊會議，會中針對一年期兵役恢復後，可能衝擊球員養成與職涯發展的問題進行討論。中職會長蔡其昌也提出，可以參考國訓隊做法，這讓球員在選秀後，也還有機會持續訓練。
全台最缺人的「百萬鐵飯碗」！這職業連AI都搶不走，老手曝26年內幕：底子紮實不怕失業
在一棟棟美麗的建築物背後，有許多人默默付出汗水，而每個建築工地要能順利運轉，工地主任扮演十分重要的角色。「有事找工地主任，沒事找工地主任，出事更要找工地主任」，這個「工地大腦」不僅要調度多達五、六十個工種，還要具備高情商的管理能力，面對緊急事件，工地主任更要第一時間站出來冷靜處理，在AI浪潮席捲各行各業的年代，工地主任無疑是冰冷的AI演算無法取代。