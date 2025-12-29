Ado接棒獻唱《櫻桃小丸子》35週年主題曲！動畫OP和小丸子同框登場

Yahoo奇摩遊戲編輯部

日本高人氣國民動畫《櫻桃小丸子》動畫化 35 週年紀念，官方先前就宣布經典片頭曲「大家來跳舞」（おどるポンポコリン）更換演唱者，由新生代歌手 Ado 接下重任。這也是該動畫繼「桃色幸運草Z」之後，睽違 6 年又 8 個月再度換片頭曲演唱陣容。全新版本已經於 12 月 28 日播出的動畫中首度公開，Ado 本人更化身為動畫角色，在片頭畫面中與小丸子及其家人朋友們一同唱歌跳舞。

Ado 新版 OP 帶來不一樣的感覺。（圖源：ちびまる子ちゃん【公式】）

這次的新版「大家來跳舞」是由知名音樂人前山田健一（ヒャダイン）負責重新編曲，保留原曲經典童趣與活潑氛圍的基礎上，融入了 Ado 獨具爆發力與多變的聲線特色。Ado 更透露在錄製過程中，在第二段歌詞模仿了小丸子最愛的偶像「山口百惠」的唱腔風格。這首歌曲從 1990 年由 B.B. Queens 演唱初代版本以來，已成為橫跨世代的經典神曲，如今由 Ado 重新詮釋，也為這部老牌動畫注入了全新的活力。

隨著動畫首播曝光，Ado 版本的「大家來跳舞」也定於 29 日起正式登陸 Spotify、Apple Music 等各大串流音樂平台。對於這次意想不到的合作，網路上掀起熱烈討論，許多粉絲對於能看到 Ado 以動畫形象與小丸子同框互動感到相當新鮮。

