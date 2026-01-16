Ado逛台北安利美特鬧笑話！誤會「影音」是自己名字，網友笑翻：聽起來很潮

日本歌手 Ado 去年來台舉辦世界巡迴演唱會台北站，期間私下造訪台北的安利美特（animate），今（16）日她在 X 分享當時一段趣事，透露自己一度誤會「影音」是自己的名字，還認真思考過「是不是乾脆就叫影音算了」，意外引發網友熱烈討論。

網友熱議「影音」感覺也很符合 Ado 的形象（圖源：Ado）

Ado 在貼文中回憶，當時在安利美特看到自己的 CD，被標示為「影音新商品」，由於不熟悉中文語境，她一開始誤以為那是在標註藝人名稱，心想「原來我是叫影音嗎？」甚至還半開玩笑地考慮要不要以「影音」自稱。直到後來有懂中文的人向她解釋，「影音」只是泛指音樂、影像等數位內容的分類用語，她才恍然大悟，發現自己完全誤會了意思，整起事件也因此成為她口中的一段小插曲。

這段分享曝光後，迅速在台灣社群與討論區掀起熱潮，不少網友反而覺得「影音」這個詞意外地帥氣又中二，紛紛玩起各種延伸解讀。有網友直呼：「影音聽起來真的很潮欸，日本人應該會覺得很帥吧。」也有人笑說：「影子之音，仔細想想其實超符合 Ado 的形象。」還有人直接幫她取起暱稱：「Shadow Sound Ado」、「影音大人」、「影音 Ado 堂堂出道」，甚至有人調侃：「至少不是寫阿斗新商品，不然真的要出事了。」