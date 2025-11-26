Adobe攜手Chrome推限時優惠！網頁版Photoshop「免費用一年」：怎麼安裝？4步驟教學一次看
重點一： Adobe攜手Google推出限時優惠，Chrome用戶於2025年12月8日前安裝擴充功能，即享免費一年的Photoshop網頁版。
重點二： 網頁版功能包括去背、調色及社群貼文裁切等核心功能，加上不用下載桌面程式，大幅降低硬體門檻。
重點三： Adobe此舉被視為對Canva的反擊，因Canva前一陣子才將Affinity軟體開放免費。
影像編輯軟體龍頭 Adobe 祭出宣布與 Google 旗下 Chrome 瀏覽器展開合作，即日起，Chrome 用戶只需在 2025年12月8日前，透過 Chrome 線上應用程式商店安裝官方指定的「Adobe Photoshop」擴充功能，並登入帳號，即可直接獲得免費訂閱一年的Photoshop 網頁版。
此舉打破了過去用戶要使用Adobe時，必須支付高昂月費或安裝龐大的桌面軟體限制，將專業修圖的門檻大幅降低，被視為 Adobe 近期最積極的市場策略之一，也被認為是應對競爭對手 Canva 的策略之一。Canva 近期宣布將旗下的專業設計軟體 Affinity 向大眾免費開放，直接挑戰 Adobe 的市場主導地位。
免下載、低門檻，輕量修圖新選擇
本次優惠的核心在於「雲端化」與「便利性」。用戶在完成擴充功能安裝與帳號登入後，系統將自動啟用一年的免費方案，且不必綁定信用卡就能使用。不同於傳統桌面版軟體對電腦硬體效能有較高要求，Photoshop 網頁版完全在瀏覽器中運行，這意味著即便是硬體規格較低的筆記型電腦，也能流暢執行修圖任務。
在功能方面，網頁版保留了 Photoshop 的核心精隨。用戶可以直接在瀏覽器中對網路圖片點擊右鍵進行編輯，功能涵蓋最受歡迎的一鍵去背、色彩與亮度調整，以及針對 Instagram、Facebook 等社群軟體貼文預設的裁切尺寸，更適合學生、社群小編或自由接案者等有快速修圖需求的人群。
4步驟安裝Photoshop Web
（一） 在Chrome的擴充程式商店中找到Adobe Photoshop，並選擇加到Chrome
（二） 點擊「Start free offer」
（三） 登入Adobe帳號，可選擇用Google、Facebook或LINE帳號登入
（四） 可以開始使用Adobe網頁版了，將滑鼠移到圖片後點擊右鍵，就能喚出擴充程式囉！
延伸閱讀：Canva發布9大更新，Affinity將永久免費！還有哪些AI新功能？免費、付費版怎麼選？
Gemini 3 Pro提示詞怎麼下？拆解Google官方教學：從4個實用prompt，掌握黃金技巧
資料來源：digital trends、newsbytes
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 黃若彤
