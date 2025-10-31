Mashdigi

Adobe Firefly再進化：導入AI影片生成、配樂、配音，更推出網頁版AI影片編輯器

Adobe稍早為其生成式AI工具Firefly釋出重大更新，將AI能力從原本的圖像生成，大幅擴展至影片生成、配樂生成、語音生成，乃至於完整的影片編輯流程，幾乎涵蓋了影像後製的各個環節。

儘管全面擁抱AI可能引發部分創作者疑慮，Adobe仍強調Firefly是「輔助人類創意的工具，而非取代品」。

全新Firefly影片編輯器：網頁版、多軌道、AI生成整合

此次更新的最大亮點，是Adobe首度推出「Firefly影片編輯器」 (Firefly video editor)，目前已進入內部測試 (private beta) 階段。

網頁形式：這是一個基於網頁的多軌道時間軸編輯器，介面概念類似Adobe Premiere Pro。

核心功能：允許使用者生成、組織、修剪和排列影片片段，並且提供添加旁白 (voiceovers)、配樂 (soundtracks) 和標題 (titles)等工具。

AI整合：用戶不僅可以匯入既有的Firefly生成內容或自行拍攝的素材，更可直接在編輯器內部透過提示詞生成新的AI影片片段 (支援黏土動畫、動漫、2D等預設風格)。

編輯方式：支援「逐幀精確編輯」，或是透過內建的文字記錄 (transcript) 進行編輯。

生成音軌 (公測)：AI自動生成、同步配樂

除了影片本身，Firefly現在也能接手音樂創作。全新的「生成音軌」 (Generate Soundtrack)功能已進入公開測試 (public beta)階段，並且由 Firefly Audio模型驅動，是一個AI音樂生成器：

操作方式： 使用者可以選擇預設的音樂風格，或直接上傳一段影片片段，讓 AI 自動分析並生成匹配的配樂。

智慧同步： 生成的配樂會自動與影片素材精確同步並對齊時間點。

生成旁白：AI生成多語言、可調情緒旁白

與配樂類似，「生成旁白」 (Generate Speech)則將AI應用於旁白生成：

模型選擇：提供Adobe自家的Firefly Speech模型或合作夥伴ElevenLabs的模型供選擇。

功能：可生成多種語言的「逼真語音」，並且允許使用者微調情緒 (emotion)、節奏 (pacing) 和語氣重點 (emphasis)，以達到自然、富有表現力的效果。

Creative Production (私測)：AI 批次圖像編輯

Adobe也將其「Firefly Creative Production」工具的存取權限，直接整合到Firefly App中，初期將先維持內部測試 (private beta)。這是一套完整的AI驅動批次圖像編輯系統：

特色：允許創作者透過提示詞驅動、無需編碼的介面，批次處理圖像，包含自動替換背景、應用統一的色彩分級 (color grading)、裁切等。

Firefly Boards與Prompt to Edit：強化構思與圖像編輯

Firefly Boards： 一個「AI 驅動的創意發想板」(AI-powered ideation surface)，協助使用者腦力激盪新概念。其中包含「Rotate Object」功能，可將2D圖像轉換為3D，以便調整物件或人物的姿勢與視角，並且能匯出PDF格式檔案，或是以批次形式下載圖像。

Prompt to Edit (已上線)： 一個對話式圖像編輯介面，讓使用者能以自然語言描述想要對圖片進行的修改 (類似 Midjourney 等工具的 text-to-image 概念，但用於編輯)。此功能基於最新的 Firefly Image Model 5 AI，並整合了 Black Forest Labs、Google 及 OpenAI 的合作夥伴模型。

AI全面介入製作流程，引發「AI Slop」擔憂與成本考量

隨著Firefly的AI能力幾乎涵蓋了從生成到編輯的每個環節，外界不免擔憂這是否會導致大量低品質的AI生成內容，例如俗稱「AI垃圾」 (AI slop)) 內容充斥YouTube等平台的情況。Adobe的答案或許是「可能」，但強調這也並非毫無成本。

訂閱方案

獨立的Firefly訂閱方案價格為：

基本方案：每月10美元 (可生成20支5秒長度影片)

Pro方案：每月20美元 (可生成40支5秒長度影片)

Premium方案：每月199美元 (影片生成無限制)

不過，作為推廣，Adobe宣布即日起至12月1日，所有Firefly及Creative Cloud Pro訂閱用戶將可免費 (有一定限制) 使用圖像與影片生成功能。

上述所有新工具現已透過Firefly更新提供，部分處於公開測試或內部測試階段。

