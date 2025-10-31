Adobe稍早為其生成式AI工具Firefly釋出重大更新，將AI能力從原本的圖像生成，大幅擴展至影片生成、配樂生成、語音生成，乃至於完整的影片編輯流程，幾乎涵蓋了影像後製的各個環節。

Adobe Firefly再進化：導入AI影片生成、配樂、配音，更推出網頁版AI影片編輯器

儘管全面擁抱AI可能引發部分創作者疑慮，Adobe仍強調Firefly是「輔助人類創意的工具，而非取代品」。

全新Firefly影片編輯器：網頁版、多軌道、AI生成整合

此次更新的最大亮點，是Adobe首度推出「Firefly影片編輯器」 (Firefly video editor)，目前已進入內部測試 (private beta) 階段。

• 網頁形式：這是一個基於網頁的多軌道時間軸編輯器，介面概念類似Adobe Premiere Pro。

• 核心功能：允許使用者生成、組織、修剪和排列影片片段，並且提供添加旁白 (voiceovers)、配樂 (soundtracks) 和標題 (titles)等工具。

• AI整合：用戶不僅可以匯入既有的Firefly生成內容或自行拍攝的素材，更可直接在編輯器內部透過提示詞生成新的AI影片片段 (支援黏土動畫、動漫、2D等預設風格)。

• 編輯方式：支援「逐幀精確編輯」，或是透過內建的文字記錄 (transcript) 進行編輯。

生成音軌 (公測)：AI自動生成、同步配樂

除了影片本身，Firefly現在也能接手音樂創作。全新的「生成音軌」 (Generate Soundtrack)功能已進入公開測試 (public beta)階段，並且由 Firefly Audio模型驅動，是一個AI音樂生成器：

• 操作方式： 使用者可以選擇預設的音樂風格，或直接上傳一段影片片段，讓 AI 自動分析並生成匹配的配樂。

• 智慧同步： 生成的配樂會自動與影片素材精確同步並對齊時間點。

生成旁白：AI生成多語言、可調情緒旁白

與配樂類似，「生成旁白」 (Generate Speech)則將AI應用於旁白生成：

• 模型選擇：提供Adobe自家的Firefly Speech模型或合作夥伴ElevenLabs的模型供選擇。

• 功能：可生成多種語言的「逼真語音」，並且允許使用者微調情緒 (emotion)、節奏 (pacing) 和語氣重點 (emphasis)，以達到自然、富有表現力的效果。

Creative Production (私測)：AI 批次圖像編輯

Adobe也將其「Firefly Creative Production」工具的存取權限，直接整合到Firefly App中，初期將先維持內部測試 (private beta)。這是一套完整的AI驅動批次圖像編輯系統：

• 特色：允許創作者透過提示詞驅動、無需編碼的介面，批次處理圖像，包含自動替換背景、應用統一的色彩分級 (color grading)、裁切等。

Firefly Boards與Prompt to Edit：強化構思與圖像編輯

• Firefly Boards： 一個「AI 驅動的創意發想板」(AI-powered ideation surface)，協助使用者腦力激盪新概念。其中包含「Rotate Object」功能，可將2D圖像轉換為3D，以便調整物件或人物的姿勢與視角，並且能匯出PDF格式檔案，或是以批次形式下載圖像。

• Prompt to Edit (已上線)： 一個對話式圖像編輯介面，讓使用者能以自然語言描述想要對圖片進行的修改 (類似 Midjourney 等工具的 text-to-image 概念，但用於編輯)。此功能基於最新的 Firefly Image Model 5 AI，並整合了 Black Forest Labs、Google 及 OpenAI 的合作夥伴模型。

AI全面介入製作流程，引發「AI Slop」擔憂與成本考量

隨著Firefly的AI能力幾乎涵蓋了從生成到編輯的每個環節，外界不免擔憂這是否會導致大量低品質的AI生成內容，例如俗稱「AI垃圾」 (AI slop)) 內容充斥YouTube等平台的情況。Adobe的答案或許是「可能」，但強調這也並非毫無成本。

訂閱方案

獨立的Firefly訂閱方案價格為：

• 基本方案：每月10美元 (可生成20支5秒長度影片)

• Pro方案：每月20美元 (可生成40支5秒長度影片)

• Premium方案：每月199美元 (影片生成無限制)

不過，作為推廣，Adobe宣布即日起至12月1日，所有Firefly及Creative Cloud Pro訂閱用戶將可免費 (有一定限制) 使用圖像與影片生成功能。

上述所有新工具現已透過Firefly更新提供，部分處於公開測試或內部測試階段。

