ADOR公布與NewJeans成員Danielle解約原因 「違約金恐達23億元」預計今日遞狀提告

NewJeans與公司官司尚未結束。翻攝X @NewJeans_ADOR

南韓人氣女團 NewJeans （뉴진스）的專屬合約紛爭於今（29日）出現重大進展，經紀公司 ADOR 正式宣布解除成員 Danielle 的專屬合約，並預告將於今日內向法院遞交訴狀，追究其違約金及損害賠償責任。根據法律界依合約公式推算，賠償金額最高恐突破 1,080 億韓元（約新台幣 23 億元）。

違反誠實履行義務 ADOR 列舉解約主因

ADOR 今日發布官方聲明表示，經過與成員一個半多月的溝通後，判定 Danielle 已難以作為 NewJeans 成員及旗下藝人繼續合作，因此決定正式解除合約。針對解約的具體原因，公司相關人士透露，Danielle 涉及多項違反合約的行為，包含簽署與現有專屬合約相抵觸之其他契約、進行未經許可的獨立演藝活動，以及損害公司及 NewJeans 的名譽與信用。公司強調先前曾多次要求其改正，但 Danielle 並未在規定期限內做出修正，因此公司最終決定採取法律行動。

廣告 廣告

Danielle恐怕得付天價違約金。翻攝스타투데이

違約金計算創紀錄 恐面臨天價索賠

隨著 ADOR 表態將依法追討違約金，外界高度關注最終的求償金額。根據韓國標準專屬合約的計算方式，違約金通常以合約解除前兩年的月平均銷售額乘以合約剩餘月份來計算。若以 ADOR 2024 年營收約 1,111 億韓元計算，平攤至五名成員後，每人月均貢獻約為 20 億韓元。考量到 NewJeans 的合約原本預計執行至 2029 年，目前剩餘約 54 個月，推算出的違約金將高達 1,080 億韓元，折合新台幣約 23 億元，這將可能刷新韓國演藝圈史上個人違約金的最高紀錄。

追究家屬與閔熙珍責任 完整體活動宣告破滅

除了針對 Danielle 本人提告外，ADOR 也在聲明中點名其一名家屬以及前代表閔熙珍。公司認為這兩人在引發此次紛爭、導致成員出走以及延誤團隊回歸進度上負有重大責任，因此將同步追究其法律責任。目前 NewJeans 其他成員的動向也趨於明朗，成員 Haerin、Hyein 及 Hanni 已確定重返公司，Minji 則仍在與公司進行最後協商。然而隨著 Danielle 確定解除合約，原本粉絲期盼的 NewJeans 五人完全體活動已確定無法實現。



回到原文

更多鏡報報導

快訊／NewJeans全體回歸無望！公司ADOR與Danielle解約 打算提告她家人

朴敘俊時隔7年回歸愛情劇《等待京道》收視僅3% 《模範計程車3》再破紀錄成「小螢幕霸主」

社畜型偶像！入伍當天早上還在錄廣播 白虎自爆當兵「只擔心1件事」