ADP就業報告優於預期 美股四大指數上揚

美國ADP就業報告顯示，10月就業人數達4.2萬人，超過預期的2.8萬人，也創下2025年7月以來最大增幅。此外，企業財報亮眼進一步增加投資人信心，美股四大指數全面上揚。

道瓊工業指數上漲225點，收在47,311點；那斯達克指數上漲151點，收在23,499點；S&P500指數上漲24點，收在6,796點；費城半導體指數上漲210點，收在7,190點。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／周瑾逸





