ADP就業數據強化降息預測！美股道瓊飆408點

[NOWnews今日新聞] 美國3日公布有「小非農」之稱的ADP就業數據，顯示11月民間企業職位由10月修訂後的增長4.7萬個，轉為減少3.2萬個，創2023年初以來最大跌幅，引發投資者對經濟轉差的擔憂，但也增強了投資人對聯準會（Fed）下週將再次降息的預測率，美股主要指數週三普遍收紅，道瓊工業指數漲逾400點。

綜合《CNBC》等外媒報導，勞動力市場將是外界關注焦點，隨著相關數據陸續公佈、就業機會的減少，交易員們紛紛押注，聯準會將在本月10日舉行的本年度最後一次會議上再次決定降息。

根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期聯準會下週降息的可能性已飆至89%，遠高於11月中旬時的預測 。

3日收盤，美股道瓊工業指數上揚408.44點或0.86%，收報47882.90點；標普500指數揚升20.35點或0.30%，收在6849.72點；那斯達克指數上漲40.42點或0.17%，收23454.09點；費城半導體指數上揚131.04點或1.83%，收7280.51點。

焦點個股方面，有報導指出，繼AI領域之後，美國川普政府有意推動機器人技術發展，考慮在明年發布相關行政指令，美國商務部發言人表示，當局致力於發展機器人技術和先進製造業，這對推動關鍵生產重返美國「至關重要」。

消息一出，激勵機器人概念股急漲，如iRobot飆升73.85%，Serve Robotics漲18.24%，特斯拉（Tesla）攀升4.08%。

