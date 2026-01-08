ADP等韓星陸續抵台 CORTIS將登大巨蛋

人氣男團CORTIS即將來台。（圖／翻攝自 CORTIS IG）





韓國版的葛萊美獎周六在大巨蛋登場，人氣男團CORTIS也將來台，今天早上陸續有韓星抵台，而網路票選的人氣獎率先出爐，BTS成員Jin拿下男團冠軍，雖然這回他沒有來台，但也傳出，防彈回歸後，下半年有望來台開唱。

韓團ALLDAYPROJECT從首爾出發來台，準備參加頒獎典禮，五人完妝打扮，讓粉絲期待，不只在大巨蛋登台。韓團ALLDAYPROJECT：「大家好我們是ADP。」

上個月ALLDAYPROJECT驚喜現身韓國快閃店現場，如今來台時間，剛好正在辦台北快閃店，讓歌迷敲碗真的能來快閃一下，另外弟弟團也準備來台，CORTIS真的是一出道就爆紅，他們現在才出道四個多月就已經拿下精品代言，小小年紀穿上西裝，更讓姐姐們看到融化。官方還PO出，CORTIS五個人累到睡翻的超萌畫面，甚至還出現在台灣喝的豆漿、綠茶和手搖飲，讓COER嗨翻想知道喝了什麼，現在台北大巨蛋也準備好了。

各個韓星的海報都已經掛在柱子上，不過就有粉絲眼尖發現，宋仲基和成始璄的羅馬拼音都拼錯了，非常不尊重，還有人認為，一張海報上同時掛兩個人也很失禮，認為安孝燮和邊佑錫應該要一人一柱。但也有人緩頰，許光漢和蔡依林也在同一柱，只能轉念是南韓和台灣頒獎人，一組所以放在同一柱。

南韓版的葛萊美獎倒數兩天，第一個獎項也出爐。韓團BTS成員JIN：「為生活而奔波的人們啊，在這艱難的世道如何生存。」

網路票選的人氣獎，男團部門冠軍由BTS的Jin奪下，女團則是Hearts2Hearts，打敗LESSERAFIM和BLACKPINKJENNIE，爆冷拿下冠軍。本屆新人賞將和CORTIS、ADP力拚獎座。



