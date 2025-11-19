ADRO：在有限裡尋找寬廣 以曲線書寫空間的親密距離

【撰文｜王程瀚．圖片提供｜Adrian Chan Design & Research Office】

圖片提供｜Adrian Chan Design & Research Office

在節奏緊湊、人口稠密的香港九龍，一戶面積僅有570平方英尺（約16坪）的居所，成為一家三口追尋生活秩序與親情平衡的起點。由Adrian Chan Design and Research Office（ADRO）操刀設計，團隊不以繁複布局擴展空間感，而是以建築尺度的整合概念，引導出一場以曲線、收納與人性關照為核心的美學提案。

圖片提供｜Adrian Chan Design & Research Office

圖片提供｜Adrian Chan Design & Research Office

整合諸多機能 讓收納成為生活秩序的核心

本案最核心的設計語彙，是一面柔和起伏的橡木彎牆，從廚房一路延展至臥室，彷彿輕聲細語的線索，靜靜串聯起動線、櫃體與視覺層次。這道牆不只是背景，更是匯聚生活機能的主體，其內隱藏了浴室出入口、家電設備與大量收納機能，使本來可能雜亂無章的小宅場景，呈現出井然有序的氣質。

圖片提供｜Adrian Chan Design & Research Office

圖片提供｜Adrian Chan Design & Research Office

考量到業主是一對育有新生兒的夫妻，ADRO在設計初期即對三口之家的生活型態、成長規劃與物品數量進行精細盤點，從而提出垂直與水平並進的收納策略：傳統的「垂直櫃體」如衣櫥、高櫃自然不可或缺，但同時也透過「水平面」的開發，例如地坪上掀等配置，賦予全案更豐富的實用坪效。

圖片提供｜Adrian Chan Design & Research Office

圖片提供｜Adrian Chan Design & Research Office

圖片提供｜Adrian Chan Design & Research Office

圖片提供｜Adrian Chan Design & Research Office

其中臥室床架內藏液壓系統，整張床面可掀起，底下空間可整齊收納換季衣物與貴重物品；孩童房則使用柔和紋理搭配簡約設計，提供安全溫馨的成長環境；而窗邊臥榻、客廳座椅與書桌也皆暗藏翻掀機關，不著痕跡地強化日常儲物彈性。

圖片提供｜Adrian Chan Design & Research Office

圖片提供｜Adrian Chan Design & Research Office

圖片提供｜Adrian Chan Design & Research Office

圖片提供｜Adrian Chan Design & Research Office

此外，更精緻的細節還隱藏在室內易被忽略之處。設計團隊針對走廊天花內規劃吊櫃，可存放中式乾貨與行李，一舉解決平日生活最佔位置卻又需定期取用的物品。這樣的巧思也延續到家具細節上，無論是臥室書桌或是客廳長凳，皆能透過翻蓋設計轉化為收納容器，讓住家永遠維持乾淨利落，同時保有使用彈性。

圖片提供｜Adrian Chan Design & Research Office

簡約為表 內斂為裡 開啟關於家的幸福想像

另一方面，設計師還透過結構元素柔化場域邊界。如那座橡木彎牆，以弧形曲線引導視覺重點，讓客廳到臥房的動線彷彿水波擴散，溫柔而舒緩。每個圓角的轉折，都是一次過渡與融合，從而在人與人的互動中創造出頻繁互動，即使身處不同角落，家人之間的關係仍保持緊密連結。

圖片提供｜Adrian Chan Design & Research Office

至於材質選擇方面，ADRO採用簡潔中性的配色策略，以橡木皮、白牆與柔霧玻璃的組合傳達出一種溫潤、平靜的光影感受。這種不刻意強調風格的設計，反倒讓空間更加貼近人心。

圖片提供｜Adrian Chan Design & Research Office

回顧整體規劃，ADRO所實踐的，是一種「極簡之中見深度」的價值觀：將家的機能揉合進建築架構裡，讓收納成為形體的一部分，賦予住家豐富的使用彈性與情感溫度。這樣的設計思維，儘管無法實際擴大面積，卻能從心理與感官層面打開家中關於「寬廣」的想像，於方寸之間刻畫生活的韻律，靜靜成就一家三口的溫柔宇宙。

(全文來自《Living住宅美學》雜誌 第160期)

圖片提供｜住宅美學

