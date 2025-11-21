aespa上紅白掀抵制潮！破8.5萬人連署喊「停止出場」 NHK出面回應了

（記者張芸瑄／綜合報導）日本年度大型節目「第76屆 NHK 紅白歌唱大賽」將於跨年夜登場，官方日前公布紅、白兩隊共 37 組演出名單後，陸續引發討論。其中話題度最高的便是南韓女團 aespa，因團內中國籍成員 Ningning（寧寧）過往一張貼文照片遭重新挖出，引發日本網友不滿，進而在網路發起抵制活動，連署人數已突破 8.5 萬。

根據日媒《週刊女性》報導，寧寧曾於社群公開一張外型近似「原子彈爆炸蘑菇雲」的檯燈照片，引發部分日本網友質疑不尊重原爆歷史。雖然 NHK 針對該事件表示經查並無惡意，但仍擋不住網路反彈聲浪。連署平台「Change.org」上出現要求取消 aespa 表演資格的活動，短時間內便累積大量簽名。

廣告 廣告

圖／連署平台「Change.org」上出現要求取消 aespa 表演資格的活動，短時間內便累積大量簽名。（翻攝 aespa官方臉書）

面對外界爭議持續升溫，NHK 媒體總局長山名啓雄於 11 月 19 日的例行記者會中給出回應。他提到，考量目前日中之間的情勢，希望 aespa 仍能照原計畫登場，並強調紅白的舞台希望呈現的是文化交流與多元氛圍。

NHK 會長稻葉延雄同樣表態，希望透過節目向觀眾傳遞和平與理解的重要性。至於 aespa 的演出順序與演出安排，目前仍按原規畫在紅組登場，紅白方面並未因連署活動而做出更動。

這起爭議仍在持續延燒，不少日本媒體也開始討論紅白節目如何在國際情勢敏感之際處理跨國藝人的參演問題。aespa 是否能順利站上跨年舞台，成為今年紅白備受關注的焦點之一。

更多引新聞報導

日本人妻開直播被公公「摸胸磨蹭挑逗」 老公熟睡未醒 全程都被拍下

彩瑛宣布休養！TWICE高雄場將缺席 JYP證實暫停活動到年底

