aespa又爆戀情！Giselle爆社內戀愛RIIZE日籍成員 男方霸氣回應了

記者林汝珊／台北報導

aespa Giselle與將太郎都是日籍成員。（圖／翻攝自IG）

南韓女團aespa成員Winter日前才捲入與BTS柾國的緋聞，近日再傳出成員Giselle熱戀男團 RIIZE 成員將太郎，引起熱議。對此，將太郎今（29日）透過直播與粉絲互動，被問及此事，也做出回應了。

RIIZE 成員將太郎透過直播回應。（圖／翻攝自IG）

將太郎透過直播表示：「從剛剛開始留言區一直出現一些奇怪的內容」，接著直言：「有人說『是不是在跟 Giselle 交往』，但我們完全不是那種關係。」強調兩人只是「同公司前輩與關係很好的朋友」

將太郎坦言，原本不想對這件事做出回應的，「但我們真的不是那種關係，希望大家不要誤會」，嚴正否認與Giselle交往。

