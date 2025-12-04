aespa台北快閃店將登場 成員跨海獻聲號召歌迷

aespa快閃店將於13號至19號新光三越A8登場。（圖／DABUI大步整合行銷提供）

韓國女團aespa以專輯名稱推出主題快閃店《aespa WEEK #RichMan POP-UP STORE》，將於12月13日-12/19日登陸台北。心繫台粉的aespa，在開展倒數兩周特別跨海遞出「邀請函」，以獻聲錄製影片方式號召歌迷「那我們在快閃店見吧，再見！」

影片上，四位團員分別介紹主題快閃店「亮點」；其中團員Giselle、 Winter、 Ningning依序說到：「 aespa WEEK #RichMan 快閃正式登陸台北，這次也準備了以Rich Man專輯為靈感打造的特別空間，不僅有Rich Man原創MD(周邊商品)，還準備了新的特別MD！」而隊長Katrina則表示：「接下來還會有更多消息， MY們一定要多多期待！」

適逢出道滿五周年，aespa此次趁著主題快閃店登陸台北，特別帶來了近50款活動限定及新周邊，包括《Rich Man》造型毛絨掛飾、限量隨機卡、包包、手機支架、耳機包、地毯、方巾、潮流聯名 T-Shirt及衛衣等，此外只要消費滿額更能得到紀念小卡。入場粉絲更可獲得獨家紀念入場券，留下珍貴應援印記，極具收藏價值。

值得一提的是，aespa更特別為台粉獻上台北站獨家MD，aespa 雨傘，象徵她們想在每一場相遇裡守護粉絲。成了送給 MY（aespa粉絲名）最棒的耶誕禮物。而此次快閃店以aespa 全新迷你專輯《Rich Man》為主題，場內佈滿成員的型格造型海報，瀰漫著超酷炫的搖滾氛圍，讓每個角落都成為MYs的打卡點！此外，現場設有多個互動體驗區，讓粉絲感受音樂律動，並即場欣賞《Rich Man》MV 精彩片段，讓MYs與喜愛的aespa成員一同感受專屬的聽歌moment。

而aespa每次推出周邊商品總讓粉絲愛不釋手，日前隊長Karina近日在接受W KOREA YouTube影片採訪時，就分享了先前去環球影城遊玩時曾遇到穿著周邊商品的粉絲一起排遊樂設施的趣事，她笑說：「我們其實就排在同個隊伍裡，但對方沒有發現，我也不好意思主動搭話，沒想到到了下一個遊樂設施時，又看見了同一位粉絲一起排隊，這才打了招呼。」

提及與粉絲偶遇難忘的事，Karina還分享了自己在美國被搭訕的趣事，她透露有一次在洛杉磯去買化妝品時，遇到一位女性稱讚自己很漂亮，還問「Do you have Instagram？」讓她瞬間尷尬，她笑說：「我回她『有』，但當時實在太害羞，所以就沒有跟她說我的IG。」令人驚喜的是，Karina還在訪問中特別提到近期正忙著跑亞洲巡迴演唱會，自己為了與粉絲交流，正在努力學習中文和日文，期盼未來能以更貼近粉絲的方式分享舞台上的每一份感動。

aespa WEEK #RichMan POP-UP STORE 12/13～12/19 將於新光三越 A8 館3樓登場，隨著 活動開始倒數不到十天，目前周邊商品銷售狀況熱烈，主辦單位特別表示已經成功為 MYs 爭取到更多補貨，讓大家都有機會在現場選購心儀的商品！活動期間將全面開放依序排隊入場，而已完成預約的粉絲將享有優先入場權益。現場也會加開專屬櫃位，提供已預購的消費者能直接領取商品，讓流程更順暢、服務更貼心。

