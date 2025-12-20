aespa寧寧缺席MMA紅毯 掛病號演出辣秀蠻腰粉絲讚：還是很完美

【緯來新聞網】2025 MMA（Melon Music Award 2025）今（20日）於韓國首爾舉行，aespa成員寧寧因感冒身體不適，未能現身紅毯，直到表演環節才現身舞台，讓擔心她的粉絲終於放下心。

aespa成員寧寧感冒身體不適，但在舞台上還是秀出火辣蠻腰，展現專業演出。（圖／翻攝自MMA youtube）

aespa 在MMA一連獻唱〈Drift〉、〈Rich Man〉、〈Dirty Work〉，寧寧雖然因爲感冒身體不適，但舞台上表現完全無病容，她身穿露腰的火辣舞台妝，舞蹈歌唱力度依舊不減，讓粉絲放下心中一顆大石，也大讚：「就算是掛病號，還是完美演出。」



aespa一連拿下「Top 10」、「年度舞台（Stage of the year）」、「全球最佳歌手 （Global Artist）」等3獎，在頒發全球最佳歌手獎時，寧寧代表aespa率先發言，「謝謝粉絲們的支持，今年是很忙碌的一年，希望繼續努力帶來更好的作品。」除了感謝粉絲支持，感冒的她也不忘叮嚀所有人要注意健康，害羞喊：「到了年末希望大家注意身體，不要感冒了呦。」



至於成員winter先前與BTS成員柾國爆出熱戀，還被眼尖粉絲抓包兩人手臂上有同款刺青，被當作是戀愛鐵證。爆出熱戀後，winter現身公眾場合，都巧妙地以衣物遮住刺青，今舞臺上則是全員穿上外套，再次掀起討論。

aespa在MMA舞台全員穿外套演出。（圖／翻攝自MMA youtube）

aespa寧寧（左）叮嚀粉絲注意健康。Winter（右）身穿外套巧妙遮住手臂刺青。（圖／翻攝自MMA youtube）

