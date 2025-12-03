aespa寧寧「蘑菇雲」燈具舊照惹議 日網友抵制登紅白 NHK：無輕視意圖

日本 / 林彥廷 綜合報導

將於12月31日舉行的「第76屆NHK紅白歌唱大賽」，首次邀請南韓女子團體 aespa 登台，而近日中國籍成員寧寧（Ningning）在過去發布過一張「蘑菇雲」造型燈具照片再次被翻出，日本網友更連署要求 NHK 取消 aespa 登台演出。對此，NHK 專務理事山名啓雄在2日的參議院總務委員會上表示，認為她們的出場「沒有問題」。

根據《產經新聞》報導，aespa 於2020年出道，由韓國籍成員 Karina、Winter，中國籍成員寧寧（Ningning）以及日本籍成員 Giselle 組成，同年5月，寧寧曾發布了一張蘑菇雲造型燈具的照片，並用英文寫下：「我買了可愛的燈，你們覺得怎麼樣？」當時就引發中日網友日烈討論。

近日該張照片再次引發日本網友討論，網路上也出現要求取消 aespa 參加紅白的連署。對此，山名啓雄表示：「我們已向所屬事務所確認，成員並無輕視或嘲弄原爆受害者的意圖。參演藝人是NHK基於本年度的活躍度、輿論支持度以及是否適合節目企劃與演出等觀點，做出自主判斷後決定的。」

