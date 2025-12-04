aespa快閃店倒數！跨海獻聲召歌迷 「這一物」獨屬台灣MY

韓國女團aespa為台灣快閃店錄製影片。（圖／DABU大步整合行銷提供）





韓國女團aespa人氣銳不可擋，日前在《2025 MAMA》成為三冠王的她們再次締造亮眼佳績，趁勢以專輯名稱於世界各城市推出主題快閃店「aespa WEEK #RichMan POP-UP STORE」，在歌迷聲聲喚下，將於12月13日-12/19日登陸台北，在台北新光三越A8 3樓展開為時一周的快閃活動。

心繫台粉的aespa在開展倒數兩周特別跨海遞出「邀請函」，以獻聲錄製影片方式號召歌迷，只見影片上四位團員以親切話語問候歌迷，並以一人一句方式向歌迷介紹此次主題快閃店「亮點」，Giselle、 Winter、 Ningning依序說到：「aespa WEEK #RichMan 快閃正式登陸台北，這次也準備了以Rich Man專輯為靈感打造的特別空間，不僅有Rich Man原創MD(周邊商品)，還準備了新的特別MD！」

隊長Karina則表示：「接下來還會有更多消息， MY們一定要多多期待！」四人在影片尾末不忘向歌迷喊話：「那我們再快閃店見吧，再見！」一連串真摯又充滿活力的問候，讓粉絲們瞬間燃起期待值，勢必將在開展日掀起熱潮，為歲末的台北注入最炙熱的aespa能量。

「aespa WEEK #RichMan POP-UP STORE 12/13～12/19」周邊商品。（圖／DABU大步整合行銷提供）

「aespa WEEK #RichMan POP-UP STORE 12/13～12/19」周邊商品。（圖／DABU大步整合行銷提供）

「aespa WEEK #RichMan POP-UP STORE 12/13～12/19」周邊商品。（圖／DABU大步整合行銷提供）

「aespa WEEK #RichMan POP-UP STORE 12/13～12/19」周邊商品。（圖／DABU大步整合行銷提供）

適逢出道滿五周年，aespa此次趁著主題快閃店登陸台北，特別帶來了近50款活動限定及最新周邊，包括《Rich Man》造型毛絨掛飾、限量隨機卡、包包、手機支架、耳機包、地毯、方巾、潮流聯名 T-Shirt及衛衣等，此外只要消費滿額更能得到紀念小卡，入場粉絲更可獲得獨家紀念入場券，留下珍貴應援印記，極具收藏價值。

「aespa WEEK #RichMan POP-UP STORE 12/13～12/19」周邊商品。（圖／DABU大步整合行銷提供）

「aespa WEEK #RichMan POP-UP STORE 12/13～12/19」周邊商品。（圖／DABU大步整合行銷提供）

值得一提的是，aespa更特別為台粉獻上台北站獨家MD「aespa 雨傘」，象徵她們想在每一場相遇裡守護粉絲，成了送給MY最棒的耶誕禮物。此次快閃店以aespa全新迷你專輯《Rich Man》為主題，場內佈滿成員的型格造型海報，瀰漫著超酷炫的搖滾氛圍，讓每個角落都成為MYs的打卡點！此外，現場設有多個互動體驗區，讓粉絲感受音樂律動，並即場欣賞《Rich Man》MV 精彩片段，讓MYs與喜愛的aespa成員一同感受專屬的聽歌moment。

「aespa WEEK #RichMan POP-UP STORE 12/13～12/19」將於新光三越 A8 館3樓登場，隨著活動開始倒數不到十天，目前周邊商品銷售狀況熱烈，主辦單位特別表示已經成功為 MYs 爭取到更多補貨，讓大家都有機會在現場選購心儀的商品！本活動入場採預購制，目前已在Klook平台開放預購，活動期間將全面開放依序排隊入場，而已完成預約的粉絲將享有優先入場權益，現場也會加開專屬櫃位，提供已預購的消費者能直接領取商品。



