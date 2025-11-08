aespa快閃店夢幻登台 打造「沈浸式空間」搶先看
人氣K-POP女團aespa於今年9/5發行全新迷你專輯 《Rich Man》，搭配專輯全球上架宣傳，特別推出主題快閃店「aespa WEEK #RichMan POP-UP STORE」，繼首爾、紐約與東京站大獲成功之後，台北站即將於12/13-12/19日在台北新光三越A8 3樓登場，這次獨家的沉浸式體驗，將音樂、遊戲、設計與互動完美結合，為MY（粉絲名）打造獨一無二的夢幻樂園。
此次 「aespa WEEK #RichMan POP-UP @TAIPEI 」以aespa全新迷你專輯《Rich Man》為主題設計，這場快閃活動邀請粉絲一同沉浸於充滿震撼音 樂、華麗視覺與互動遊戲的奇幻世界中，同時體驗《Rich Man》的真諦無關物質與奢華，感受專輯中被賦予全新內涵的同時，並邀請粉絲體驗當中關乎內在的強 大、自信同自我覺醒的精神意義。
人氣K-POP女團aespa打造「aespa WEEK #RichMan POP-UP @TAIPEI 」。（圖／大步整合行銷提供）
「aespa WEEK #RichMan POP-UP @TAIPEI 」精心打造兩大沉浸式體驗專區，當中的「限定主題展區」讓粉絲走進一個讓 aespa 藝術魅力栩栩如生的世界，體驗以標誌性《Rich Man》概 念為靈感打造的震撼視覺裝置。而在「 現場互動體驗」區域中則讓粉絲能在專屬的聆聽區，伴隨你最喜愛的成員，一起感受音樂的律動，也能在投影區體驗精彩絕倫的視覺互動連結，透過聲音、畫面到空間氛圍的多重營造，全方位打造出獨一無二的沉浸式體驗。
近期aespa為了宣傳全新迷你專輯《Rich Man》卯足全力，除了在各城市推出主題快閃店「aespa WEEK #RichMan POP-UP STORE」外，還飛到世界各地宣傳，近期她們更登上美國知名節目《Good Morning America》及Fox TV 熱門談話節目《The Jennifer Hudson show》宣傳，掀起國際媒體高度關注，人氣更加水漲船高。
隨著aespa最新巡迴《2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE》今年八月底於首爾奧林匹克體操競技場 KSPODOME起跑，還將於明年二月在香港開唱，讓粉絲引頸期盼亞洲其他站點的公布，期待能近距離見證四位成員以全新專輯《Rich Man》為核心打造的華麗舞台與嶄新視覺世界觀。
