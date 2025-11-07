aespa快閃店將來台！ 打造屬於MYs的專屬夢幻宇宙

韓國女團aespa快閃店即將登台。（網路圖片）

全球頂流K-POP女團aespa的魅力席捲全台！萬眾期待的「aespa WEEK #RichMan POP UP」即將登陸台北，12月13日至19日於新光三越信義新天地A8館3樓盛大登場。這場以最新迷你專輯《Rich Man》為主題的快閃活動，繼首爾、紐約與東京引爆熱潮後，終於登台，結合音樂、遊戲、設計與沉浸式互動，打造屬於MYs的專屬夢幻宇宙。

「aespa WEEK #RichMan POP-UP @TAIPEI」以專輯概念為核心，帶領粉絲走進《Rich Man》描繪的奇幻世界，體驗其中不只關乎物質與奢華，更象徵內在的自信與覺醒。活動設有兩大主題區：「限定主題展區」呈現以《Rich Man》為靈感的藝術裝置與華麗視覺，重現aespa的獨特美學；「現場互動體驗區」則打造專屬聆聽與投影空間，讓粉絲能與最愛成員「共感」音樂律動，透過聲音、影像與氛圍營造全方位沉浸式感受。

Aespa台北快閃店自12月13到19日於台北新光三越A8登場。（大步整合行銷提供）

aespa近期為宣傳新作全力衝刺，除全球巡迴展開快閃店活動外，更登上美國節目《Good Morning America》與《The Jennifer Hudson Show》，以強勢表演掀起國際媒體熱議。她們的全球影響力再度升溫，人氣持續飆漲。

aespa 登上美國節目打歌將K-pop女力推向國際。（網路圖片）

此外，aespa全新巡演《2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE》已於八月底在首爾KSPODOME華麗揭幕，並將於明年2月登上香港舞台。粉絲正熱切期待其他亞洲站的公開，盼望能親眼見證4位成員以《Rich Man》為核心打造的華麗舞台與嶄新視覺宇宙。

