aespa快閃店登台灣 隊長學中日文盼分享感動

（中央社記者洪素津台北4日電）韓國女團aespa為宣傳在台灣的主題快閃店，錄製影片向粉絲介紹亮點。隊長Karina表示，正在努力學中文和日文，期盼未來能以更貼近粉絲的方式，分享舞台上的感動。

aespa為在台快閃店跨海獻聲，她們今天透過影片表示，快閃店是以Rich Man專輯為靈感打造的特別空間，不僅有Rich Man原創周邊商品，還準備了新的特別商品。影片尾末，她們不忘向歌迷喊話，「那我們快閃店見吧，再見！」

Karina透過新聞稿提及，日前受訪時分享近期正忙著跑亞洲巡迴演唱會。她表示，為了與粉絲交流，正在努力學習中文和日文，期盼未來能以更貼近粉絲的方式，分享舞台上的每一份感動，也預告明年將會推出正規專輯。（編輯：管中維）1141204