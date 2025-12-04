aespa快閃店開幕倒數「親邀台灣粉絲」50款限定周邊還有獨家商品

aespa九月份在首爾快閃店開幕時在店內開心合照。（摘自IG）

韓國人氣女團aespa日前在MAMA頒獎典禮上勇奪最佳編舞、最佳舞蹈表演女團和最佳女團，成為三冠王，再次締造亮眼佳績的同時，也趁勢以新專輯《Rich Man》為名於世界各城市推出主題快閃店「aespa WEEK ＃RichMan POP-UP STORE」成功帶動話題熱潮，在歌迷聲聲喚下， 將於12月13日至19日登陸台北，在台北新光三越A8三樓展開為時1周的快閃活動。心繫台灣MY（官方粉絲名）的她們在開展倒數2周特別跨海遞出「邀請函」，以獻聲錄製影片方式號召歌迷參與。

只見4位團員以親切話語問候歌迷，介紹此次主題快閃店亮點，其中團員Giselle、 Winter、 Ningning依序說到：「 aespa WEEK ＃RichMan 快閃正式登陸台北，這次也準備了以Rich Man專輯為靈感打造的特別空間，不僅有Rich Man原創MD（周邊商品），還準備了新的特別MD！」而隊長Katrina則表示：「接下來還會有更多消息， MY們一定要多多期待！」4人在影片尾末不忘向歌迷喊話：「那我們再快閃店見吧，再見！」一連串真摯又充滿活力的問候，讓粉絲更加期待快閃店的到來。

aespa不忘透過影片問後台粉。（摘自IG）

活動入場採預購制，目前已在Klook平台開放預購，以aespa全新迷你專輯《Rich Man》為主題，場內佈滿成員的型格造型海報，現場設有多個互動體驗區，並在大螢幕上播放〈Rich Man〉MV精彩片段，特別帶來了近50款活動限定及最新周邊，包括《Rich Man》造型毛絨掛飾、限量隨機卡、包包、手機支架、耳機包、地毯、方巾、潮流聯名 T-Shirt及衛衣等，消費滿額不僅能得到紀念小卡，入場粉絲也可獲得獨家紀念入場券，aespa更特別為台粉獻上台北站獨家的雨傘，象徵她們想在每一場相遇裡守護粉絲。

aespa每次推出周邊商品總讓粉絲愛不釋手，Karina近日受訪時，就分享了先前去環球影城遊玩時曾遇到穿著周邊商品的粉絲一起排遊樂設施的趣事，「我們其實就排在同個隊伍，但對方沒有發現，我也不好意思主動搭話，沒想到到了下一個遊樂設施時，又看見了同一位粉絲一起排隊，這才打了招呼。」提及與粉絲偶遇難忘的事，Karina還分享了自己在美國被搭訕的趣事，她透露有一次在洛杉磯去買化妝品時，遇到一位女性稱讚自己很漂亮，還問「Do you have Instagram？」讓她瞬間尷尬，她笑說：「我回她『有』，但當時實在太害羞，所以就沒有跟她說我的IG。」

aespa主題快閃店特別加購禮。（大步整合行銷提供）

前陣子迎來出道5周年，aespa上週末在MAMA頒獎典禮上也感謝歌迷，Karina特別表示：「因為大家 我們才能獲得這麼珍貴的最佳團體賞獎，感覺像是收到了最棒的5週年禮物， 所以也想再一次說一句『真的非常感謝。』不只在5週年，我們未來也會一直以音樂陪伴在大家身邊」，更預告：「我們明年會推出正規專輯！我們也會努力準備後帶給大家，希望大家能多多支持」，而Giselle則感性表示：「就像Karina說的，我們出道已經5年了 ，無論你是從第一天就陪著我們，還是最近才加入我們的旅程，都非常感謝你們的支持。我們會永遠珍惜。也想向一路上幫助過我們的所有人說聲謝謝！」

