aespa快閃店限定登台！ 打造〈Rich Man〉沉浸式空間

aespa主題快閃店即將在12月限定登台。翻攝IG@aespa_official

韓國人氣女團aespa主題快閃店「aespa WEEK #RichMan POP-UP STORE@TAIPEI」即將降臨台北！

aespa先前推出全新迷你專輯 《Rich Man》，搭配專輯全球上架宣傳，特別推出主題快閃店「aespa WEEK #RichMan POP-UP STORE」，繼首爾、紐約與東京站大獲成功之後，台北站即將於12月13日至19日在台北新光三越A8 3樓登場，這次獨家的沉浸式體驗，將音樂、遊戲、設計與互動完美結合，為MY（粉絲名）打造獨一無二的夢幻樂園。

此次 「aespa WEEK #RichMan POP-UP @TAIPEI 」以 aespa 全新迷你專輯《Rich Man》為主題設計，這場快閃活動邀請粉絲一同沉浸於充滿震撼音樂、華麗視覺與互動遊戲的奇幻世界中，同時體驗《Rich Man》的真諦無關物質與奢華，感受專輯中被賦予全新內涵的同時，並邀請粉絲體驗當中關乎內在的強 大、自信同自我覺醒的精神意義。

「aespa WEEK #RichMan POP-UP @TAIPEI 」精心打造兩大沉浸式體驗專區，當中的「限定主題展區」讓粉絲走進一個讓 aespa藝術魅力栩栩如生的世界，體驗以標誌性《Rich Man》概念為靈感打造的震撼視覺裝置。

而在「 現場互動體驗」區域中則讓粉絲能在專屬的聆聽區，伴隨你最喜愛的成員，一起感受音樂的律動，也能在投影區體驗精彩絕倫的視覺互動連結，透過聲音、畫面到空間氛圍的多重營造，全方位打造出獨一無二的沉浸式體驗。

近期aespa還登上美國知名節目《Good Morning America》及Fox TV 熱門談話節目《The Jennifer Hudson show》宣傳，掀起國際媒體高度關注，人氣更加水漲船高。隨著aespa最新巡迴「SYNK : aeXIS LINE」8月底於首爾奧林匹克體操競技場KSPODOME起跑後，已陸續敲定日本福岡、東京、愛知、大阪，及曼谷、香港、澳門、雅加達等場次，讓粉絲引頸期盼亞洲其他站點公布。

aespa快閃店將在12月13日至19日登場。大步整合行銷提供



