aespa快閃店12月台北登場 「2大特殊展區」打造沉浸式體驗

【緯來新聞網】K-POP 女團 aespa 快閃店即將登陸台北，繼首爾、紐約與東京站大獲成功之後，台北站即將於12月13日至19日在台北新光三越A8 3樓登場，結合音樂、遊戲、設計，為 MYs （粉絲名）打造獨一無二的夢幻樂園。

aespa 現身首爾《Rich Man》快閃店。（圖／翻攝自aespa IG）

aespa近期為了宣傳全新迷你專輯《Rich Man》卯足全力，除了登上美國知名節目《Good Morning America》及Fox TV 熱門談話節目《The Jennifer Hudson show》宣傳，也展開全新巡迴演唱會，首場於8月底在首爾開唱，明年二月也將到香港演出，讓粉絲們紛紛敲碗亞洲其他場次，期待能再次見到aespa的現場演出。



此次 「aespa WEEK #RichMan POP-UP @TAIPEI 」以 aespa 全新迷你專輯《Rich Man》為主題設計，打造兩大沉浸式體驗專區，當中的「限定主題展區」讓粉絲體驗以專輯《Rich Man》為概念的視覺裝置。而在「現場互動體驗」區域，則讓粉絲能在專屬的聆聽區，伴隨最喜愛的成員，一起感受音樂的律動。透過聲音、畫面到空間氛圍的多重營造，全方位打造出獨一無二的沉浸式體驗。



▲活動名稱：aespa WEEK #RichMan POP-UP @TAIPEI

▲活動時間：2025.12.13-2025.12.19

▲活動地點：台北 新光三越 A8 3 樓

