aespa快閃店12月登臺 打造獨一無二沉浸體驗

記者王丹荷／綜合報導

韓國女團aespa今年9月發行全新迷你專輯《Rich Man》，搭配專輯全球上架宣傳，特別推出主題快閃店「aespa WEEK #RichMan POP UP」即將登陸臺北，繼首爾、紐約與東京站之後，臺北站即將於12月13至19日在臺北新光三越A8 3樓登場，結合音樂、遊戲、設計與與互動的沉浸式體驗，為 MYs （粉絲名）打造獨一無二的夢幻樂園。

「aespa WEEK #RichMan POP-UP @TAIPEI 」以專輯《Rich Man》為主題設計，邀請粉絲一同沉浸於充滿震撼音樂、華麗視覺與互動遊戲的奇幻世界中，體驗《Rich Man》關乎內在的強大、自信同自我覺醒的精神意義。快閃店打造兩大沉浸式體驗專區，當中「限定主題展區」讓粉絲走進讓 aespa 藝術魅力栩栩如生的世界，體驗以標誌性《Rich Man》概念為靈感打造的震撼視覺裝置。

廣告 廣告

而在「 現場互動體驗」區域中，則讓粉絲能在專屬的聆聽區，伴隨你最喜愛的成員，一起感受音樂的律動，也能在投影區體驗精采絕倫的視覺互動連結，透過聲音、畫面到空間氛圍的多重營造，全方位營造出沉浸式感受。

近期aespa為宣傳全新迷你專輯《Rich Man》卯足全力，除了在各城市推出主題快閃店外，還飛到世界各地宣傳，近期她們更登上美國知名節目《Good Morning America》及Fox TV 熱門談話節目《The Jennifer Hudson show》宣傳。隨著aespa最新巡演《2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE》今年8月底於首爾起跑，明年2月也將在香港開唱，讓粉絲引頸期盼亞洲其他站點的公布。

aespa快閃店12月將來臺。（大步整合行銷提供）

aespa現身9月在首爾的快閃店開幕。（翻攝自IG）