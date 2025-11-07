aespa打造獨一無二沉浸體驗！台北快閃店12/13登場

aespa九月份在首爾辦快閃店，如今活動將移師到台北舉辦。（圖／翻攝自aespa IG）

韓國女團aespa今年9月發行全新迷你專輯《Rich Man》，搭配專輯全球上架宣傳，特別推出主題快閃店「aespa WEEK #RichMan POP-UP STORE」，繼首爾、紐約與東京站大獲成功之後，台北站即將於12/13-12/19日在台北新光三越A8 3樓登場，這次獨家的沉浸式體驗，將音樂、遊戲、設計與互動完美結合，為MYs 打造獨一無二的夢幻樂園。

以《Rich Man》為主題設計，aespa快閃活動邀請粉絲一同沉浸於充滿震撼音樂、華麗視覺與互動遊戲的奇幻世界中，同時體驗《Rich Man》的真諦無關物質與奢華，感受專輯中被賦予全新內涵的同時，並邀請粉絲體驗當中關乎內在的強大、自信同自我覺醒的精神意義。

aespa快閃店以《Rich Man》為主題設計。（圖／大步整合行銷提供）

「aespa WEEK #RichMan POP-UP @TAIPEI」打造兩大沉浸式體驗專區，當中的「限定主題展區」讓粉絲走進一個讓 aespa 藝術魅力栩栩如生的世界，體驗以標誌性《Rich Man》概念為靈感打造的震撼視覺裝置。而在「 現場互動體驗」區域中則讓粉絲能在專屬的聆聽區，伴隨你最喜愛的成員，一起感受音樂的律動，也能在投影區體驗精彩絕倫的視覺互動連結，透過聲音、畫面到空間氛圍的多重營造，全方位打造出獨一無二的沉浸式體驗。

